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電影「不丹沒有槍」頻出現巨型陽具 導演談國家民主化歷程

記者陳建嘉／即時報導
不丹導演巴沃邱寧多傑執導新片「不丹沒有槍」，片中驚見「巨型陽具」。(海鵬提供)
不丹導演巴沃邱寧多傑執導新片「不丹沒有槍」，片中驚見「巨型陽具」。(海鵬提供)

名導賴聲川的不丹女婿巴沃邱寧多傑執導新片「不丹沒有槍」擠進去年奧斯卡國際電影前15強，他昨與身為製片的太太賴梵耘一同出席記者會暢談不丹現況，透露成長過程「陽具」在不丹很常見，小時候幾乎到處都可以看到，「當時沒有人會覺得尷尬，因為大家都很純潔，現代化之後大家開始覺得尷尬，擺飾也逐漸變少。」

該片改編真實事件改編，描述不丹國王想讓國家「民主化」欲舉辦全國大選，並派員到「烏拉村」教人民怎麼投票。巴沃邱寧多傑也提到，不丹現代化之後有了網路，現在大家也會看抖音、迷韓樂，小孩子也開始有蛀牙、近視問題。巴沃提到，他每次寫完劇本都會先給賴聲川過目，岳父言詞很直白，不好的或是不適合的都會直接告訴他，妻子賴梵耘更幽默表示「我看到的可能已經是改過的版本。」

不過巴沃邱寧多傑強調，不丹在法律上還是有很多特別的地方，「例如不能砍樹、山林要維持65％以上，而不丹目前有72％，是全世界碳排量最低的國家。」至於支不支持民主化，他笑說身為不丹人當然支持國王，直言「國王想要的就是我想要的！」他說不丹人的民主很不一樣，不像是外國人拚死爭取，「因為我們本來就沒有一定要。」

先前巴沃邱寧多傑首部電影「不丹是教室入圍第94屆奧斯卡獎最佳國際影片獎，第2部片「不丹沒有槍」則擠進第96屆奧斯卡前15強。他坦言有了入圍經歷肯定壓力很大，電影目前已陸續入選各大國際影展，讓巴沃在短短1個半月內，光是出席美國東西岸電影造勢活動就飛了5、6趟，成了「空中飛人」，其中最讓巴沃驚喜的是，他後來到美國棕櫚泉國際影展宣傳，竟巧遇國際名導陳英雄在當地宣傳「火上鍋」，親眼見到偶像，讓他興奮不已。更透露目前還有2個關於不丹的故事還在構思中，但還沒有新的拍攝計畫。「不丹沒有槍」6月7日在台上映。

賴聲川女兒賴梵耘（左）跟導演老公巴沃邱寧多傑25日出席「不丹沒有槍」試片會。(海...
賴聲川女兒賴梵耘（左）跟導演老公巴沃邱寧多傑25日出席「不丹沒有槍」試片會。(海鵬提供)

不丹是教室 奧斯卡獎 入圍

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