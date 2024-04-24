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周蕙遇地震有感 擇偶條件要「耐震」

記者梅衍儂、楊起鳳／綜合報導
楊麗菁(右)母親在花蓮，因為地震目前不敢回家。(取材自臉書)
楊麗菁(右)母親在花蓮，因為地震目前不敢回家。(取材自臉書)

台灣近期地震不斷，花蓮富凱大飯店傾倒，藝人楊麗菁老家就在對面，家人嚇到一夜都不敢回家；周蕙、韓瑜被震到心慌慌，一個說有腦神經衰弱、一個則有創傷症候群；林襄擔心的是睡覺沒穿內衣，臨時逃難不知該如何是好。

楊麗菁媽媽就住在富凱飯店的對面，母親與家人嚇到一夜都不敢睡，家後來被封鎖線圍住，老人家想回去拿衣服和藥都有困難，「花蓮老家是雙親一輩子奮鬥的資產，上次地震有土木技師跟我說走道的少了梁柱，但是缺工我們也找不到工人」，她想將媽媽接來台北住，但目前怎麼過來，交通是一大問題。

周蕙下月將在北流開唱，最近練團時因為沒睡好，喉嚨一直卡痰，「因為我媽媽和狗年紀都大了，我一點點聲音就會醒過來，腦神經有點衰弱」，她住23樓，搖晃感更強。地震頻頻，會不會想要有人陪？她笑說擇偶條件之一是要耐震。

這次演出她預告「服裝會很露」，衣服又貼又沒彈性，要穿無痕內衣褲和胸貼，現在她一天一餐，中午吃牛肉沙拉，晚上只喝一杯豆漿，「晚上10點就餓了，餓到睡不著就會再去喝兩口牛奶」，離演唱會還有數十天，想再瘦2公斤。

暴瘦的林襄靠著醫美，臉蛋豐腴不少，她先前在紫南宮請回一尊金雞，那是她逃難唯一要帶走的家當。韓瑜稱有地震創傷症候群，現在隨時準備逃生，會全副武裝睡覺。

周蕙(右)為演唱會練團，王治平特來站台。(記者沈昱嘉／攝影)
周蕙(右)為演唱會練團，王治平特來站台。(記者沈昱嘉／攝影)
林襄(左)與韓瑜出席活動，談到地震均心有餘悸。(圖／美佳美帝提供)
林襄(左)與韓瑜出席活動，談到地震均心有餘悸。(圖／美佳美帝提供)

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