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涉性騷被訴 宥勝沉寂10個月想復出

記者陳慧貞／專訪
宥勝因性騷事件，形象跌落谷底。(本報資料照片)
宥勝因性騷事件，形象跌落谷底。(本報資料照片)

宥勝去年6月捲入＃MeToo風波，遭指控涉強制猥褻罪被起訴，他沉寂近10個月，演藝事業全面停擺，據了解，這段期間他曾與昔日合作「犀利人妻」的製作人王珮華聯繫尋求復出之路，王珮華坦言，時至今日仍不敢相信宥勝會涉案，基於過去合作情誼，她也給出一點建議，盼宥勝徹底反省檢討。

宥勝神隱期間除了出庭應訊，其他時間據說都用來參加禪修、心理諮商和「超男」讀書會，持續幫助自己心靈成長，之前他曾致力於有機米種植，今年農曆年前還送出大量包裝米當作年禮，送給過往合作過的製作人、劇組，製作人王珮華便是其一，當年宥勝自行腳節目「冒險王」轉戰戲劇的第一部戲「第二回合我愛你」，即是王珮華製作的電視劇，也是宥勝第一次當男主角，當年女主角是陳怡蓉。

宥勝遭指控猥褻，王珮華坦言當初事件發生時，「實在不敢相信，真的很訝異」，直呼在她眼中，宥勝陽光健康，「重點是聰明、有唸書，言之有物，他合作過的女明星都喜歡他，怎麼會這樣呢？」說起之前收到宥勝送的包裝米，王珮華吐露和宥勝對話內容，「我們有打電話聊了一下，但沒有多說，他只說支持公益。」坦言對宥勝感到可惜，也建議他有以前主持過行腳節目的經驗，不妨可以做一些親子旅遊頻道，同時進行公益活動，這樣還可能有復出之路。

製作人王珮華。(本報資料照片)
製作人王珮華。(本報資料照片)

宥勝 親子

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