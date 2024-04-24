涉性騷被訴 宥勝沉寂10個月想復出

宥勝因性騷事件，形象跌落谷底。(本報資料照片)

宥勝 去年6月捲入＃MeToo風波，遭指控涉強制猥褻罪被起訴，他沉寂近10個月，演藝事業全面停擺，據了解，這段期間他曾與昔日合作「犀利人妻」的製作人王珮華聯繫尋求復出之路，王珮華坦言，時至今日仍不敢相信宥勝會涉案，基於過去合作情誼，她也給出一點建議，盼宥勝徹底反省檢討。

宥勝神隱期間除了出庭應訊，其他時間據說都用來參加禪修、心理諮商和「超男」讀書會，持續幫助自己心靈成長，之前他曾致力於有機米種植，今年農曆年前還送出大量包裝米當作年禮，送給過往合作過的製作人、劇組，製作人王珮華便是其一，當年宥勝自行腳節目「冒險王」轉戰戲劇的第一部戲「第二回合我愛你」，即是王珮華製作的電視劇，也是宥勝第一次當男主角，當年女主角是陳怡蓉。