黃子佼被爆給1億台幣安家費 換妻子孟耿如3年不離婚

黃子佼（右）深陷Metoo風暴，他和孟耿如還能不能繼續走下去，外界高度關注。。(取材自臉書)

台灣男星黃子佼 身陷醜聞風波，他三個最親近的女人也遭到牽連，除了徒弟Lulu、恩師張小燕外，妻子孟耿如身處風暴中，她曾發聲和丈夫共同承擔性醜聞風暴，卻帶來更多批評，被廣大網友逼離婚，媒體報導，黃子佼曾給孟耿如台幣1億安家費，希望她3年內不要離婚。

據鏡週刊報導，黃子佼的性醜聞讓他演藝工作全面停擺，粗估每個月至少少了440萬台幣（約13.5萬美元）收入，靠著老婆孟耿如工作獨扛家計。近期更有八卦消息在娛樂圈瘋傳，據傳黃子佼給了孟耿如1億元台幣安家費，希望她在3年內不要提離婚，讓2人得以平靜度過這段時間的風暴，不過至今黃子佼、孟耿如都未做出回應。傳言當初婚後，孟耿如回歸家庭、淡離演藝圈，由黃子佼出資，鼓勵她自創品牌，實現個人價值，但後來品牌營運困難、不斷燒錢，造成婚姻迸出裂痕，當時孟耿如就難以做主。而在黃子佼第一次爆出#MeToo醜聞時，孟耿如就勉力扛起家計、復出拍戲，獨撐三口之家，如今再度蒙難，已是身不由己，種種苦楚，都是有口說不出來了。

黃子佼(左)和張小燕情同母子，右為卜學亮。(本報資料照片)

報導指出，黃子佼的恩師張小燕也為愛徒的行為付出代價，雖遭輿論出征，但始終不願表態切割黃子佼。相關人士透露，其實張小燕就是秉持老一輩的敦厚作風，畢竟黃子佼伺候張小燕比對親生母親還孝順，而張小燕更視黃子佼如同兒子。

黃子佼(左)和Lulu是師徒。(本報資料照片)

而黃子佼的徒弟Lulu（黃路梓茵）遭到師父性醜聞風暴牽連，被逼表態選擇切割，兩面不是人的她，除了原本預計2月要開的新節目暫時卡關、和萬秀洗衣店網紅張瑞夫的地下婚約也確定告吹，事業、愛情都遭受雙重帶衰。