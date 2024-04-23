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疫後演唱會大爆發 徐懷鈺空降上海

記者林士傑／綜合報導
徐懷鈺希望自己可以成為更好的徐懷鈺。（圖／今夕何夕文化提供）
徐懷鈺希望自己可以成為更好的徐懷鈺。（圖／今夕何夕文化提供）

演唱會在後疫情時代全面復甦，全球各地演出不斷，原子邦妮、徐若瑄、徐懷鈺、梁靜茹日前各自在台北、澳門、上海、大馬舉辦演唱會，其中徐懷鈺、梁靜茹感動泛淚，梁靜茹感動表示：「雖然爸爸從來沒有看過我的演唱會，但每一次我都覺得他有來現場，坐在某一個角落（欣賞）。」

亡父沒機會欣賞演出是梁靜茹的缺憾，這次返回家鄉大馬，她說當年出道是要替父親一圓星夢，「我爸爸跟媽媽是歌唱比賽認識，他喜歡買唱片，幻想自己有一天能當歌星，也想把女兒栽培成唱片歌手」。她的情歌令人動容，另安排張國榮的「追」、周杰倫為她創作的「失憶」以及「刻在我心底的名字」三首限定曲目，讓歌迷尖叫聲不斷。

徐懷鈺空降上海指標型場地梅賽德斯奔馳文化中心，展開在大陸的「倒數3秒」巡演，主舞台以城堡概念設計，充滿奇幻童話元素，更邀來嘉賓胡夏合唱「水晶」。她在安可橋段開放觀眾點歌，最後落淚致謝：「我希望我可以成為更好的徐懷鈺，也謝謝你們給我動力，讓我留下來、沒有放棄。」

徐若瑄甫推出新專輯「先聽我說完」，受邀前往澳門舉辦處女秀，媽媽跟好友林心如的爸爸是座上賓，當演唱送給粉絲的作品「翅膀」時，按照慣例掏出墨鏡送給幸運粉絲，不忘宣傳5月18日登場的新專輯享聽會，預告會帶來好一陣子沒有演唱的作品，緊接著又要參與米西亞為花蓮震災、在日本舉辦的慈善演唱會。

原子邦妮則是出道以來首度唱進北流，藉由遍布舞台的LED螢幕呈現出沉浸式科幻視覺，歌曲搭配不同的影像畫面，現場張力十足。

梁靜茹(左)闊別8年重返家鄉大馬舉辦演唱會。（圖／超級圓頂提供）
梁靜茹(左)闊別8年重返家鄉大馬舉辦演唱會。（圖／超級圓頂提供）

梁靜茹 澳門 徐若瑄

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