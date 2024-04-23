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消失歌壇四年 葉歡曝辛龍近況

記者林士傑／綜合報導
辛龍在老婆劉真過世後淡出至今。（本報資料照片）
辛龍在老婆劉真過世後淡出至今。（本報資料照片）

施孝榮日前攜手于台煙、周治平、金智娟、殷正洋、陳艾湄、葉歡、羅吉鎮，全力投入「民歌康乃馨」演唱會彩排工作，以歌手出道的葉歡應邀加入，難掩激動表真的很感動，「那麼久沒有唱了，真的太開心了，而且當時跟大家一起出道，這是很感動的聚會。」

葉歡2016年想專心陪伴病母決定全面停工，兩年後媽媽過世，這次開唱適逢母親節，她內心滿滿不捨，彩排時就眼眶泛淚，「要唱獻給媽媽的歌，很容易觸動心情，老師建議我先哭完再上台。」施孝榮透露她的哭點很低，這次因為歌單接得很緊，特別規畫談談唱唱橋段，讓大家可以分享心聲，葉歡說當初收到施孝榮邀約，只有兩個念頭「他是不是瘋了？還是膽子太大」，施孝榮笑說兩個都有，但也肯定葉歡人氣實力兼具，不該荒廢歌唱事業。

其實先前有新加坡公司邀約合作，打算要替葉歡推出台語專輯，但受疫情衝擊停擺，葉歡雖已減少演出，但對歌唱的愛不減，跟老友辛龍、徐淑媛等星友過去宣慰僑胞而熟識，這陣子跟辛龍聊音樂相談甚歡，但沒相約碰面，辛龍近況如何？她說：「我們都在聊音樂的事，但聽他講電話就可以知道他的心情，他滿不錯的，很平穩。」表示會代為轉達大家對他的關心。

周治平(左起)、殷正洋、于台煙、施孝榮、金智娟、葉歡、陳艾湄、羅吉鎮攜手舉辦「民...
周治平(左起)、殷正洋、于台煙、施孝榮、金智娟、葉歡、陳艾湄、羅吉鎮攜手舉辦「民歌康乃馨」演唱會。（記者余承翰／攝影）

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