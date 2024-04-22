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劉以豪自揭黑暗面 易陷入陰鬱「讓我消失吧」

記者黃保慧／綜合報導
劉以豪自爆，私底下的他很容易共感，陷入不開心的情緒。(記者沈昱嘉／攝影)
劉以豪自爆，私底下的他很容易共感，陷入不開心的情緒。(記者沈昱嘉／攝影)

劉以豪在正上映的懸疑港片「白晝如焚」一甩陽光型男形象，演出性格陰鬱寡言的角色，他坦言該角色就是自己「黑暗面」的放大版，其實私底下的他很容易共感，陷入不開心的情緒時，就會想躲起來，直說：「很討厭紛紛擾擾、嘰嘰喳喳，讓我消失吧！」

劉以豪出道15年，組過樂團「輕晨電」、當過模特兒、錄過綜藝節目，也拍了不少電影和劇，不斷的嘗試，至今他還在摸索，一直沒變的是，他只要結束工作就會消失於山林，享受自己的時間。

他很注重隱私，可接受另一半像電影劇情有著自己的秘密，「我覺得每個人都有秘密，哪怕是手機應該都沒有辦法給別人看吧，因為手機就像自己另一個腦袋的感覺，看手機很像腦袋被打開，很赤裸。」他不會把密碼給另一半，也不想知道對方的，「因為我就不想看你的，你為什麼要看我的」，他認為比較完美的相處狀態是：「我覺得我喜歡各自有各自的生活，大家打理好自己，讓彼此的狀態是好的時候，再見面、約會之類的。」

如今37歲的他還沒有被家人催婚，但萬一另一半急著結婚，他坦言會先思考有沒有要小孩，如果想要會請對方凍卵，再有共識的照彼此步調走。他說：「一直以來工作第一，現在也還是，現在還在調整、摸索，一直在找平衡。」

此外，劉以豪也認為這次的角色很沒自信，跟一開始不知道怎麼演戲的自己很像，他直說2013年的戲劇「沒有名字的甜點店」是最沒自信的階段，「我真的太可怕了！」回想自己當時有兩周徹底矇掉，不知道自己在做什麼，他說：「回頭看就是各種（導演、演員）在幫忙的痕跡。」日前和中國資深演員郝蕾一起上表演課，與對方交流，被稱讚：「很好啊，你在！」認為他有在角色裡面，表現得愈來愈好。

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