喪父後被分手 黃姵嘉自嘲有吸渣體質

黃姵嘉（圖）幫爸爸辦完告別式後，就收到邱昊奇的分手簡訊。（記者吳致碩／攝影）

金鐘視后黃姵嘉3月底發文透露父親過世，日前又爆出交往兩年多的男友邱昊奇在她喪父後提分手，讓她陷入低潮。日昨為宣傳「我的婆婆怎麼那麼可愛2」受訪，身形消瘦不少，對於一連串的打擊，她下了超正面結論：「老天知道你扛得住才給你啊。」

黃姵嘉今年1月才跟邱昊奇到日本 旅遊，回台後爸爸身體就出狀況。65歲的父親因肺長腫瘤 、積水住院，治療前感染新冠肺炎 ，病發到離世約兩個月。幫爸爸辦完告別式後，黃姵嘉就收到邱昊奇的分手簡訊。

邱昊奇。（本報資料照片）

黃姵嘉坦言，看到訊息當下滿震驚的，因她的認知中，兩人感情並沒有發生什麼問題。她也試著釐清原因，黃姵嘉還幫邱昊奇「想理由」，因邱昊奇的父親離世對他影響很大，而黃姵嘉父親離世，可能讓他想起這段不好的經歷。黃姵嘉的媽媽還說，邱昊奇這個時間點提分手，也是「體貼」，因相較父親離世，失戀就沒那麼痛了。

是否會覺得邱昊奇很「渣」？黃姵嘉自嘲有「吸渣體質」，過往遇過更多渣男，認為邱昊奇本質「沒有那麼壞」。至於是否有第三者介入？黃姵嘉說：「我不清楚，他跟我說現在沒有時間、心思談戀愛」。

父親住院期間，黃姵嘉夢到爸爸在醫院收東西表示要回家了，想起爸爸一直很想回高雄嶺口老家，因此跟媽媽商量，讓爸爸在老家嚥下最後一口氣，回想當時情景，忍不住落淚。黃姵嘉也同時要關心媽媽心情，安慰：「老爸這樣很快離開，也代表他這輩子功課已經做完了」。