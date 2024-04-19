結婚7年不求浪漫 柯佳嬿：平穩才是最幸福的事

柯佳嬿認為感情中平穩才是最幸福的事。(圖／Bella儂儂提供)

柯佳嬿兩度拿下金鐘視后寶座，接受雜誌專訪時卻透露，曾經歷一段職業倦怠，「以前有過一次倦怠期，當時我很任性，決定放自己一個長假，應該有將近一年的時間沒有演戲」。

休息期間，柴、米、油、鹽、醬、醋、茶的正規生活，成為柯佳嬿當時最好的生活調劑，也因為這一段的沉澱，她再度重拾對於演戲的熱情，「表演非常消耗能量，角色中的有些情緒不屬於自己，但長期的累積後，會覺得需要適時地清空自己。」

與謝坤達婚姻邁入第七年，柯佳嬿也分享，對於感情，不追求過多的儀式感與浪漫，平穩才是最幸福的事，「愛有很多階段，跟朋友、家人間都是，只要能找到平衡並感受那份安定跟平靜，對於現階段的我來說，會覺得愛是一種理解，是一種包容。」

提到明年將滿40歲，柯佳嬿也分享心境，「現在對於年紀的感受跟以往很不同，假設能活到7、80歲，人生就已經過半了！回想起來就更感受到一輩子沒有想像中的長， 會覺得如果有一天就這樣離開了，我對這世界還有貢獻嗎？」、「35歲的時候，面對生命跟老去確實有過焦慮，但那都已經過了，現在會接受自己變老，只希望在這個過程中都能健健康康。」