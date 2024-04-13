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許瑋甯遭嗆：不是好情婦 劈腿渣男還喊「想保護她」

記者杜沛學／台北即時報導
許瑋甯在「不夠善良的我們」中成路斯明情婦。(圖／八大提供)
許瑋甯在「不夠善良的我們」中成路斯明情婦。(圖／八大提供)

台灣男星路斯明在「不夠善良的我們」中詮釋劈腿渣男，還對許瑋甯說：「妳真的不是個好情婦。」談到與許瑋甯的首度合作，路斯明表示對方的感染力很強，「她的角色會讓人有一種很想保護她的感覺。」

有幾場主要的對手戲都在狹小的車內，只有他們兩個人，路斯明說，在一種沒有干擾的壓迫感下表演，連導演和工作人員在那個時候，都變成了局外人，他和許瑋甯要如何平衡那種緊張和興奮的情緒，一起創作出那場戲的情境，其實還滿不容易的，「但瑋甯很會接球，而我常常不知道她的下一個動作會怎麼詮釋，那是最精采的」。

談起和導演徐譽庭的合作，路斯明認為，「劇中角色充滿神秘魅力」是最吸引他的地方。他說，隨著劇情往下發展，大家才會漸漸認識這位介入Rebecca（許瑋甯飾）和何瑞之（賀軍翔飾）的男人。路斯明透露，故事中雖然Rebecca是他婚姻的第三者，但他是愛她的，只是他不夠善良到願意與原配妻子離婚，給Rebecca完整的愛。因為這段劇情設定，讓路斯明心有所感，他表示人生很多道義責任到愛的面前，都是厚重的一堵牆，很難有勇氣跨越

路斯明和許瑋甯有不少車內的對手戲，徐譽庭特別點名，能坐在名車裡，卻要令人怦然的不二人選，非路斯明不可。對此，他自認詮釋魅力其實沒有秘訣，「其實就是讓角色做他自己，而且是有自信地做自己」。路斯明說，主要必須讓自己先相信這個角色的真實，愛上自己所扮演的角色，同時也愛上跟你對戲的演員，對工作就是要有愛、要有付出，凡事以愛做為出發，去看自然的化學變化。

路斯明也很敬佩徐譽庭對工作認真投入的態度，回憶拍攝過程，他說：「為了拍攝進度，我們翻班拍到凌晨4點多，雖然我的戲分先收工了，但我還是留在現場，不想回飯店休息，就怕現場要有臨時什麼狀況可以幫忙，一群工作人員幾乎都是女生，讓我想陪在旁邊保護她們，那是個很魔幻、和浪漫的旅程。」

路斯明被導演徐譽庭點名，是能坐在名車裡，卻要令人怦然的不二人選。(圖／八大提供)
路斯明被導演徐譽庭點名，是能坐在名車裡，卻要令人怦然的不二人選。(圖／八大提供)
路斯明(右)形容許瑋甯感染力很強。(圖／八大提供)
路斯明(右)形容許瑋甯感染力很強。(圖／八大提供)

許瑋甯

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