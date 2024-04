周杰倫(右)和老婆昆凌相當有善心。(取材自Instagram)

台灣3日遭逢7.2強震,震央花蓮正在努力恢復正常生活,外界持續送暖,繼五月天、蕭薔、羅志祥 慷慨解囊,天王周杰倫 和昆凌夫婦也捐出500萬(台幣,下同,約15.48萬美元),眾人為家園齊獻心力。

周杰倫與昆凌在世界各地忙工作和演出,仍不忘關懷家鄉,日前為花蓮地震 他們非常關心,共同捐款500萬,為災區盡一份心力,他們也透過公司回應捐款到2個單位,分別是東華大學403專戶捐入100萬,協助校園重建,以及中華基督教救助協會捐入400萬,提供生活陷入困境的受災戶急難救助金。

此外五月天日前也陸續捐贈受災的學校,也會持續關注後續任何需出力協助之處,並以經典歌曲「終結孤單」歌詞「Everything will be alright,Tomorrow will be fine,有我的陪伴,你再也不孤單」,勉勵大家懷抱希望。