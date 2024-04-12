當鋪老闆秦嗣林曾幫5百位藝人鑑寶 只有她的東西富比國寶

秦老闆多年來致力改變當鋪在民眾心中的形象。(記者葉君遠／攝影)

當鋪老闆秦嗣林意外跨進演藝圈已12年，期間為超過5百位藝人鑑過寶，最後得出一個心得，「藝人呀，我的看法，他們是很奇怪的一個族群，演別人時都能演得很好，但在演自己時往往演得很差，不是家庭不幸福，就是理財很爛，東奔西跑搞了半天一場空」。

他在當鋪界地位崇高，卻從沒想過有一天會進演藝圈。12年前，零星節目因為單元需求找他幫忙鑑定收藏真偽，沒想到觀眾極為埋單，吳淡如問他是否可以長期配合，因為談吐不俗、經驗豐富，很快奠定他的江湖地位，一路從「女人要有錢」做到今天的「大尋寶家」。

秦嗣林說，他曾在當鋪中見過形形色色的人、千奇百怪的物品，內化於心後總能信手拈來，「鑑定是紮實的功夫，上節目時運用能寓教於樂，並把這些人生中的辛酸、愉快，和責任傳遞給觀眾」，因為節目，他頻繁接觸藝人和其收藏，才發現「藝人」，是很特別的族群。

他說，「他們的資訊都停留在攝影棚裡，走出攝影棚後，跟很多無知的民眾觀念差不多，買的東西太多假貨、劣貨，荒腔走板，有人說黃金好，那是常識，不是知識。」

「你說普耳茶好、陳香好，卻說不出好在哪裡，有人花了天價去買天珠、壽山石，但價值資訊是錯的，稀有性國寶是要受到廣泛支持，而不是少部分人的想法」。

「大部分都買到很普通的東西，而且價格也不能持久，簡單來說，就是買的時候很貴，後來價值比他們收的時候少一個零，當事人不知道，遇到我，真相大白了，很多藝人是會翻臉的，甚至掀桌子的也有，只是被節目剪掉而已」。

既然鑑定超過5百人的收藏，必然見過真正的寶物，他坦言鳳毛麟角，最推崇女藝人白冰冰的收藏，「她光翡翠就價值上億，其他包括鑽石等物品更不得了，我跟她聊過，覺得她是一個很聰明的人，而且人生的歷程中不斷的學習」。

也有完全相反的，一個也是非常大咖級的女藝人，並同時身兼製作人，「品質就遜了，收藏跟白冰冰的東西類別差不多，很大，也很不當，兩人是強烈對比，這就是你有沒有讀書，資訊夠不夠的問題」。

入行數十年，他自評鑑寶的出錯率0.1趴，「差一點就差很大了，那是我用過去以淚洗面的經驗換來的，除非我精神不濟，或我沒看過的東西，否則是不會錯的」。

他經常遇到揭開真相時無法接受的藝人，「狀況多了，我有一套話術，會先打預防針，好好告訴對方，一我不是上帝，我不一定對，二你不是賣給我，也不是跟我買，所以你千萬別生氣，也別朝我發脾氣」。

身為當鋪老闆，秦嗣林坦言私下接觸的藝人求當者超過千人，「我從20多歲就跟藝人接觸了，來周轉、鑑定的有數千，很多是你想像不到的，藝人理財大部分都有問題，藝人也是人，無論他多大牌，名主持人、演員過氣了以後，就來變賣東西、典當，尤其是老藝人，窮途潦倒來借錢的，來了說得癌症 ，怎辦？就借幾萬給他們」。

他除了當鋪，有太多故事可以說，於是在今年65歲年紀，開了個人Podcast「秦老闆話江湖」，這是圓了從小立志做廣播的夢，「我人生，曾經跟3件事擦身而過，一是廣播生涯，二是營建界鉅子，三是殯葬業大亨」。

廣播是他最早想做的事，小時候家裡窮，母親會在家裡接一些手工活幫助家計，工作時開著廣播聽黃梅調、廣播劇，「我打從4、5歲開始，就每天跟著媽媽，她聽廣播、我寫功課，當時覺得這個小盒子好特別，男的女的、老老少少都在裡面，拆開了，卻什麼都沒有」。

耳濡目染他開始著迷，為了有一天做上廣播相關工，他苦練用詞、咬字、讀報紙，國中時念恆毅中學，因為是私立的，學費很貴，但他不想考高中、不想上大學，唯一的想法就是能念世新廣播電視科，並為此積極準備全力考五專。

秦嗣林說，「那時採分發制，我拿到成績單到學校報到，隊伍中我排第8個，這機率一定會上，就在等待的過程中，我想到前一天我問我媽，學雜費1萬8千元，家裡拿得出來嗎？當時父親生意失敗，媽說放心去報到，錢已準備。」

不過，秦媽媽當時多說了一句話，意外改變了他的人生軌跡，「她說，大不了讓你姊不要讀，我聽了當下沒在意，卻在排隊報到時，那話突然在我心中發酵，想了半天，輪到我時已交上表格，最後我向對方拿回，說我回去考慮，就再也沒去了」。

他父親是營建業大亨，生意曾風風火火，所以他原本有可能接棒，但後來各種原因垮了，也阻斷可能走的路。此外，父親從大陸跟同胞逃難來台前是鄉長，來台後許多鄉民最後的告別式也都由他幫辦，秦嗣林當了多年業餘孝子，殯儀館裡的大小事，沒人比他還熟。