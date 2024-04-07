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IU台北演唱會Day2造型全換「台灣限定」 撒嬌：我想留在這

記者李姿瑩／台北報導
IU為台灣精心準備多套造型。(EDAM娛樂提供)
IU為台灣精心準備多套造型。(EDAM娛樂提供)

韓國「國民妹妹」IU 台北時間7日在台北小巨蛋舉行世界巡演，這是她此行的第2場演出，為了給粉絲全新感受，她服裝造型全換，展現最大誠意。

IU一開場戴著造型耳機，高歌「Holssi」。她特別指著耳機，強調「只在台北用的」，並用中文自介「我是這次帶著世界巡演來到台北的IU」。她表示第一段演出的問候「想用你們的語言來打招呼」，所以練習很久。

她不忘介紹台北專屬的卡套鑰匙圈伴手禮，「大家都拿到這個了吧！這是我媽媽送給大家的禮物，這是台北才有的小卡，大家一定要帶回去喔！」

IU甜美模樣收服全場歌迷。(EDAM娛樂提供)
IU甜美模樣收服全場歌迷。(EDAM娛樂提供)

為了跟台灣粉絲深度交流，IU堅持大部分的講話要使用中文，雖然不時結巴，但她認真努力複述，包括傳達希望粉絲永遠保持一見鍾情的初心，高難度詞彙讓全場拍手叫好。

感受到台粉的熱情，IU形容「有的時候觀眾席的聲音甚至會穿透耳麥」，讓她直誇粉絲表現「非常完美」，自己也非常開心。以高音見長的IU，雖然現場音響幾乎快扛不住，但她仍對粉絲讚不絕口，笑稱：「今天確實是巡演中聲音最大的，台北把標準拉高，那我後面怎麼辦？」還撒嬌道：「我想要一直留在這裡。」

IU為台灣精心準備多套造型。(EDAM娛樂提供)
IU為台灣精心準備多套造型。(EDAM娛樂提供)

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