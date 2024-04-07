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緊扣女童手舊畫面曝光 黃子佼連累恩師張小燕

娛樂新聞組／綜合報導
網友翻出小燕姐昔日變臉急拉開黃子佼緊扣女童手的畫面。（取材自YouTube）
網友翻出小燕姐昔日變臉急拉開黃子佼緊扣女童手的畫面。（取材自YouTube）

黃子佼於偷拍論壇購買不雅片，其中7部甚至當事人為未成年，引發各界撻伐，演藝圈不少藝人也發聲譴責，網友翻出黃子佼昔日主持節目時與女童十指緊扣的畫面，更讓人驚呼：細思極恐！而網友不僅討論黃子佼是否有戀童癖？看其恩師張小燕當下反應，也想起小燕姐目前尚未發聲，紛紛其臉書下留言，問她何時要公開譴責？

在節目畫面被翻出來討論後，網友到張小燕臉書留言洗版，認為她不應放縱徒弟殘害幼苗，還貼出節目畫面直言「看到黃子佼在妳的節目上，和小女孩十指緊扣的畫面，我真的嚇到了……」。

網友重話寫下「護航未成年性犯罪結構就是幫兇，視若無睹受害沒有勢力的女性也是助紂為虐的共同霸凌者」，眾所皆知小燕姐和黃子佼還是師徒關係，希望她公開發聲，以正視聽。

此外，有網友挖出黃子佼在1989年少數主演電影「長大的感覺真好」，當時就演出一名懷春少男，為了要雕一對男女木雕去參展，但因為他是處男，不了解女性身體，鬧出一連串葷素不忌的笑料。

黃子佼曾於2020年在臉書再度提及該片，並說對該片記憶模糊，還以為金馬影后陳淑芳飾演自己母親，但其實陳淑芳飾演麵攤老闆，是他戲裡好友的媽媽，兩人對手戲其實超少，然則全片以成長為主，自然也有性喜劇元素，他後來還表示多年演電影多為配角，如今他陷入不雅片風暴，引發各界撻伐，更讓人不勝唏噓。

張小燕(右)是黃子佼進入演藝圈的恩師。（本報資料照片）
張小燕(右)是黃子佼進入演藝圈的恩師。（本報資料照片）

黃子佼 臉書

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