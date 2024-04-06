我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波音又出事了 西南航空德州飛賭城「發動機起火」

美東罕見規模4.8地震 自由女神像劇烈搖晃畫面曝

劉若英「不夠善良」 主演變客串 一出場狂發金句

記者杜沛學／綜合報導
劉若英(右)為客串「不夠善良的我們」反覆討論角色、前後造型訂了三次妝。(圖／公視、MyVideo提供)
劉若英(右)為客串「不夠善良的我們」反覆討論角色、前後造型訂了三次妝。(圖／公視、MyVideo提供)

台灣女星劉若英客串演出金鐘編劇徐譽庭編導、林依晨及許瑋甯等人主演的「不夠善良的我們」，劇中噴金句：「人會老、錢會貶」、「40歲是沒有權利做你喜歡的事，40歲只能想未雨綢繆的事」，點醒許瑋甯。徐譽庭坦言，可以找到影后等級的劉若英來客串，都是靠自己「不夠善良」。

20年前劉若英第一部劇場作品，就是參與了由郭子（郭蘅祈）成立的「台北故事劇場」的演出，當時的合作愉快讓劉若英與郭子、劇場經理徐譽庭成為好友。當年讓徐譽庭奪得金鐘的「我可能不會愛你」，原本設定是「40歲版本」，她的女主角第一人選就是劉若英，後來電視台建議下，才改成林依晨主演的「30歲初老版」。

這次籌備「不」劇，徐譽庭也想找劉若英主演，連劇本都奉上，結果劉若英看完了才告知徐譽庭自己也正籌備自編自導的劇集，徐譽庭傻眼喊：「妳怎麼不早點講？」劉若英悠悠地說：「偷學一下啊。」

徐譽庭不甘心，後來劇中要找一個智慧女性開導許瑋甯，既要氣定神閒又要氣場強大。她認為劉若英非常適合，於是再次致電，直呼：「我都老得快沒有下一次了，所以這次我一定要得到妳！」才終於讓劉若英答應：「好啦好啦！」

劉若英接下角色後，不僅針對劇本和徐譽庭反覆討論角色、前後造型訂了三次妝，果然呈現「前輩風範」，一出場就狂發金句。許瑋甯飾演的Rebecca狀似是事業順遂、人生風光的單身女子，卻被劉若英點醒了自己尚未察覺的未來難題「到底要存多少錢才能安全退休」？猛然發現自己人生恐怕是負面教材。

許瑋甯 退休

上一則

李亞鵬聽到「王菲」名字就表尷尬 網酸：很愛演

下一則

羅伯派汀森當爸了 孩子媽曬娃照 BLACKPINK Rosé祝賀

延伸閱讀

老得快沒下一次 金鐘編劇對劉若英告白：一定要得到妳

老得快沒下一次 金鐘編劇對劉若英告白：一定要得到妳
稱拍戲像動物本能 77歲秦漢回歸台劇

稱拍戲像動物本能 77歲秦漢回歸台劇
戲說從頭／林依晨再搭賀軍翔 上演「老夫老妻」床戲

戲說從頭／林依晨再搭賀軍翔 上演「老夫老妻」床戲
和邱澤媽媽像是「隔壁班同學」 許瑋甯曝婆媳關係

和邱澤媽媽像是「隔壁班同學」 許瑋甯曝婆媳關係

熱門新聞

胡瓜被台灣遊客拍到在日本跟熟女散步。（讀者提供）

胡瓜遊東京被直擊身邊依偎長髮熟女 證實身分是正宮丁柔安

2024-03-29 23:14
范湉湉演出金美林飯店老闆娘盧美琳，讓人印象深刻。(取材自微博)

果然是「浪姐減肥營」 「繁花」金美林老闆娘瘦到網友不認得…

2024-03-31 07:00
鄧為。（取材自微博）

陸劇新男神送5毛飲料給群演 被指小氣

2024-03-29 22:15
劉德華（右）被網民友拍到在義大利拍攝「無名之輩2」。（取材自小紅書）

這位天王「斷崖式衰老」網嘆：太拼了

2024-03-30 07:45
周遊(前排中)在泰國和當地台商聚會，巧遇許多粉絲。（圖／周遊提供）

周遊暢遊泰國巧遇粉絲痛哭流涕 她獻唱「這歌曲」轟動僑界

2024-03-30 03:38
王詩齡屢屢在網上炫富，成為焦點。(取材自微博)

王詩齡炫富屢登熱搜 網友喊話：不要成為「第二個黃多多」

2024-03-29 07:00

超人氣

更多 >
研究長壽20年 他培養出5個健康習慣

研究長壽20年 他培養出5個健康習慣
規模4.8地震襲新州 紐約明顯晃動 警報遲到40分鐘

規模4.8地震襲新州 紐約明顯晃動 警報遲到40分鐘
4月中起擺脫苦日子 四生肖從此轉運、風生水起

4月中起擺脫苦日子 四生肖從此轉運、風生水起
大學1年要9萬 華人中產家庭煎熬 兼差或考慮賣房籌錢

大學1年要9萬 華人中產家庭煎熬 兼差或考慮賣房籌錢
買一個Subway三明治被扣款1010元 她討回錢卻被凍結帳戶

買一個Subway三明治被扣款1010元 她討回錢卻被凍結帳戶