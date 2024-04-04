力挺黃子佼遭網友圍剿狂批 焦志方吐心聲：我留言我負責
黃子佼被檢方查獲在個人硬碟中有大量從成人網站購買的不雅偷拍影片，其中甚至有7部是未成年，判緩起訴處分2年，並開罰120萬台幣（約37,402美元），加寫1200字悔過書，這兩天引起各界抨擊，昨天他寫下道歉文，瞬間引來數千則留言，其中，美食節目主持人焦志方一句「期待歸來」因為逆風發言引發眾怒。
對此，焦志方說，「我的留言，是經過考慮才下筆，寫了「我」代表我的留言我負責，『期待你的歸來』是期待他走出以前的錯，走出反省的陰暗角落，能夠回到正常的生活之中」。他認為，黃子佼是他的朋友，「勇於認錯」並沒有錯，身為他的朋友，我相信他們都是真心誠意的。
黃子佼的道歉全文:
大家好。平安。
事發多時，昨日，檢方已對外界發布結案報告，公告我所面對的處罰，我也在上個月偵查庭上虛心認錯與反省，並向檢察官承諾，永不再犯！
該有的自省、檢討、自責，數個月以來，至今一直沒有停歇，也對周遭關切的人保證，我不會再犯。
過去不可逆，未來不可知，但我知道，錯了就是錯。而不重蹈覆轍，要為明天塑一個新的我、好的我，為家人站起來照護彼此，是我的責任與方向。
重新做人，請相信我的決心。
叨擾各位媒體及網友，本人深感歉意。如果願意，將來請用力監督，給我向前更新的機會。
黃子佼
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