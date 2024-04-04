力挺黃子佼遭網友圍剿狂批 焦志方吐心聲：我留言我負責

焦志方對自己的留言負責。（摘自臉書）

黃子佼 被檢方查獲在個人硬碟中有大量從成人網站購買的不雅偷拍影片，其中甚至有7部是未成年，判緩起訴處分2年，並開罰120萬台幣（約37,402美元），加寫1200字悔過書，這兩天引起各界抨擊，昨天他寫下道歉文，瞬間引來數千則留言，其中，美食節目主持人焦志方一句「期待歸來」因為逆風發言引發眾怒。

對此，焦志方說，「我的留言，是經過考慮才下筆，寫了「我」代表我的留言我負責，『期待你的歸來』是期待他走出以前的錯，走出反省的陰暗角落，能夠回到正常的生活之中」。他認為，黃子佼是他的朋友，「勇於認錯」並沒有錯，身為他的朋友，我相信他們都是真心誠意的。

黃子佼的道歉全文:

大家好。平安。

事發多時，昨日，檢方已對外界發布結案報告，公告我所面對的處罰，我也在上個月偵查庭上虛心認錯與反省，並向檢察官承諾，永不再犯！

該有的自省、檢討、自責，數個月以來，至今一直沒有停歇，也對周遭關切的人保證，我不會再犯。

過去不可逆，未來不可知，但我知道，錯了就是錯。而不重蹈覆轍，要為明天塑一個新的我、好的我，為家人站起來照護彼此，是我的責任與方向。

重新做人，請相信我的決心。

叨擾各位媒體及網友，本人深感歉意。如果願意，將來請用力監督，給我向前更新的機會。

黃子佼