朱軒洋被爆劈腿 網紅女友 「哭哭」

朱軒洋走過低潮，演藝事業正要起步。（記者李政龍／攝影）

將滿25歲的台灣新生代男演員朱軒洋走過一段低潮，近來正準備再起步，又被「鏡週刊」拍到深夜與「鄉民女神」歌手吳卓源身體交纏，而朱軒洋與網紅Cindy交往多年，此舉疑似偷吃，經紀公司目前尚未回應，Cindy則正常在Instagram上發布產品業配文，巧合露出「哭哭」的表情。

朱軒洋2019年以電影「下半場」打開知名度，隨後演出「天橋上的魔術師」、「逆局」、「村裡來了個暴走女外科」等大戲，年紀輕輕卻演技出色，讓人眼睛一亮，但宣傳「村」劇時，他卻「搞失蹤」，當時他在知名經紀人柴智屏旗下，公司對外稱他腳傷休養中，他雖確實有腳傷，但很大原因是個性、脾氣等問題，最終雙方不歡而散、宣布解約。

朱軒洋在沉寂的時間，一度爆出恐退出演藝圈，這段低潮期都是Cindy陪伴在身旁。後來他因「逆局」入圍 金鐘，才再次出現在大眾面前，還成為「仔仔」周渝民的師弟，沒想到又爆出感情問題。