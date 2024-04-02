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想生兒子？傅娟曝女兒娣娣名字由來

娛樂新聞組／綜合報導
傅娟(中)和歐陽妮妮(左)、歐陽娜娜(右)合影。（取材自微博）
傅娟(中)和歐陽妮妮(左)、歐陽娜娜(右)合影。（取材自微博）

台灣女星歐陽妮妮、歐陽娜娜、歐陽娣娣與媽媽傅娟四人首登大陸實境節目「是女兒是媽媽」，而日前歐陽妮妮、歐陽娜娜及傅娟接受訪問時，談到歐陽娣娣名字的由來並非是像外界所認為的「為了要生兒子」。

噓！星聞報導，傅娟透露三個女兒的名字由來，像是歐陽妮妮是因為老公歐陽龍很喜歡「妮」這個字，懷歐陽娜娜時，則是在鄰居家翻康熙大詞典，覺得「娜」這個字配上歐陽很好聽，而歐陽娣娣是當時意外懷孕，並非計畫中的，因此一直沒有想到好的名字，直到姑姑（歐陽菲菲）傳真來兩個名字，一個是媚媚，另一個是娣娣，她向朋友徵詢意見，朋友認為因為傅娟的妹妹叫傅媚，所以就選擇娣娣。

此外，歐陽娣娣近期參加「創造營亞洲」力拚出道，努力跟上姊姊們的腳步，而在最新的淘汰賽中，她原以為無緣晉級，沒想到排名公布時竟是第12名，令她相當驚訝，在節目中分享參賽感想，正能量向隊友喊話，一番感言被網友盛讚情商高，最後能否以女團之姿出道，也備受外界關注。

歐陽娣娣在節目還未播出前就引發不少關注，在自我介紹時脫口：「我來自中國」，還被酸是靠姊姊歐陽娜娜出道，被網友冠上「靠姊族」。

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