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陳美鳳為「功夫熊貓4」配音 化「聲」邪惡大反派

記者蘇詠智／綜合報導
陳美鳳比出功夫動作，宣傳「功夫熊貓4」。(記者吳致碩／攝影)
陳美鳳比出功夫動作，宣傳「功夫熊貓4」。(記者吳致碩／攝影)

備受觀眾喜愛的「台灣最美歐巴桑」陳美鳳，在電影「功夫熊貓4」化「聲」為邪惡的大反派「變色龍」。她笑說：「朋友都說我的聲音聽起來沒有很渾厚，壞得起來嗎？會讓人害怕嗎？」她也透露，藍心湄曾問她：「是不是會很大聲罵人？我們也不是沒有看過喔。」她首度為好萊塢動畫大片配音，絕對令人耳目一新。

在本土劇中，陳美鳳多半是溫和寬厚的賢妻良母，「變色龍」一如其名會需要很多不同的面貌，她有很巧妙的方式揣摩，「我參考身旁的朋友，比如要有太后般的尊貴就像莎莉姐（陳莎莉），很強勢、霸氣，講話音調高，很有威嚴。如果要冷冷的、有點酸，就像曹西平罵醜八怪。感謝配音導演的指導，把一些情境講我聽，我就會更能入戲。有點像以前錄『繁華攏是夢』那些唱片，鴻明（游鴻明）會把情境告訴我，讓我抓到感覺。」

配音是要靠嗓子，陳美鳳的護嗓祕訣包括睡眠充足、盡量用丹田講話，就很順利完成。一開始隨著劇情，她在錄音室也會大笑、狂叫等等，剛開始自己都覺得不太好意思，後來跟配音導演熟了，放得更開。對於這次的成績，她會給自己什麼樣的分數？「至少有80分。」她大讚動畫片愈拍愈厲害，連大人都愛看，她的兄嫂就表示要看這部「功夫熊貓4」。

既然已經跨出與好萊塢合作的第一步，有機會願不願意跳進歐美拍戲？她誠懇答道：「我不像一些年輕偶像，香港、大陸都有去發展，我一直在台灣，我也沒有買什麼粉絲頁，從只有一、兩個人開始經營到現在，剛剛破80萬人，我很感謝台灣朋友對我的疼愛。」顯然是深耕台灣，把最好的表現都留給家鄉的觀眾。

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