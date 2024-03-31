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青峰不忍了 揭兒歌「蘑菇濃湯」黑心內幕

記者林士傑／綜合報導
蘇打綠青峰在社群抵制前老闆林暐哲。（圖／環球音樂提供）
蘇打綠青峰在社群抵制前老闆林暐哲。（圖／環球音樂提供）

台灣許多網紅跟歌手近來在Instagram陸續轉發竄紅的兒歌「蘑菇濃湯」，由於幕後公司是林暐哲的公司，跟他徹底鬧翻的蘇打綠青峰在IG限時動態發文，形容「蘑菇濃湯」是「毒菇」，但沒有指名道姓表示：「我曾經夢見有人跟我說契機是覺得小孩跟家長的錢最好賺，什麼為了小孩這種道貌岸然的話真是有夠惡心。」

青峰提到就像黑心商人提供黑心食品，「當然你要吃也是你家的事，但通常你知道是黑心食品，你不會說其實不難吃就繼續吃，音樂也是，靈魂的毒不輸食物的毒。」

另外，YouTuber「我是江老師」也在Threads砲轟「蘑菇濃湯」一曲，提到「逼迫蘇打綠休團改名，想簽吳青峰單飛不成就惱羞成怒把他和70多歲的母親和懷著孕的貝斯手馨儀送上刑事法庭，做出這種喪盡天良行為的林暐哲先生居然還好意思搖身一變成了清清白白的兒歌音樂人」，直言：「所以我不聽這首蘑菇的歌！」

青峰則轉發「我是江老師」的發文說：「我也絕對不聽，這個人對我和我團員我媽媽做出這些事，至今仍不覺得自己有任何問題也無法負責，這種人做出的音樂我不會讓身邊的孩子聽，我是一定抵制到底的。」

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