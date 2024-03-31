香港合體 許光漢大讚清原果耶

許光漢（左）、清原果耶出席香港國際電影節首映活動，紅毯現場盛況空前。（圖／翻滾吧男孩電影有限公司提供）

台日合製電影「青春18x2 通往有你的旅程」男女主角許光漢 、清原果耶才剛結束日本 的宣傳行程，立刻馬不停蹄，合體出席香港 國際電影節首映活動，紅毯現場盛況空前，首映會觀眾更是坐到三樓，滿滿1300人座無虛席，此起彼落的尖叫聲、快門聲熱烈歡迎兩人登場。

首次合作的兩人從拍攝期到宣傳期都默契十足，清原果耶大讚許光漢：「我能感受到他是值得信賴的，在拍攝現場只要有光漢在，我就會覺得自己也要努力做到，包含現在宣傳也是一樣的，有他在我覺得很放心。」

許光漢也分享自己第一場與清原果耶的對戲，「我能感受到她是一位非常厲害的年輕演員，感覺到她的共感、共情力，即使在劇本裡介紹Ami的篇幅其實是比較少的，但果耶還是把角色厚度撐起來，真的不是一般人可以做到的。」雖然清原果耶年紀較輕，但他大讚她一上戲，就展現出非常成熟的靈魂，「不論是對我還是Jimmy都感到非常安心，很開心能跟她一起拍攝，讓我可以很放心的表演。」

清原果耶透露，自己第一次看完全片時整個爆哭，「當時看到作品完成，剛好距離拍攝大約一年的時間，但角色的心情仍然存留在我的體內，所以一面看著電影，看著Jimmy踏上旅程後的表情，我心裡想著『再也見不到了嗎？』之類的心情，就忍不住大爆哭了，一個人眼淚不停地流。」甚至連製作公司的人來詢問感想時，清原果耶都帶著淚痕無力地說：「我不行了，整個哭到不行。」