五月天成軍25年 阿信爆團員差點少1人

五月天成軍25年，細數這些年的點點滴滴。(圖╱相信音樂提供)

1997年3月29日，5個初生之犢的大男孩從「七號公園音樂台」出發，正式開啟五月天的新紀元，2年後鼓手冠佑加入，經過數十載的歷練與大小征戰，成就了五月天超過25年的輝煌時代。5人選在「成軍日」這天，第9度站上高雄世運主場館開唱，引領5萬人「回到那一天」。

尾聲時，阿信再次有感而發：「雖然今天是五月天生日，但能把每天過好的話， 那麼每天都是節目，今天我要說，如果在每一場演唱會都能唱好的話，那麼每一天都會是我們的紀念日，所以我要說，今天是一個很普通的日子。而如果你抱持著五月天25+2到這裡，那很抱歉，你可能也會輸，但我們仍一樣會用盡全力，一樣全力以赴。」

阿信大爆一段年少輕狂糗事，「有次我們搭瑪莎貨車去免費公共澡堂，當時五人脫光光泡溫泉，不知道是聊音樂還其他或是聊女孩子，結果心臟先天有點小缺陷石頭就說他頭暈，我們當時很怕『泡個溫泉就少一個團員』。」阿信更俏皮地說：「如果狗仔當時被拍到，石頭可能就無法做人了。」

石頭透露心臟先天有點小缺陷。(圖╱相信音樂提供)

話鋒一轉，阿信轉頭又問後來加入的冠佑：「你當初到底是義氣相挺，還是有第三隻眼，知道五月天會變成今天這個樣子，畢竟那時候開樂器行，一個月也能賺不少錢。」冠佑也坦承，「那時我記得打電話給爸爸就被罵一頓，他說『你不知道玩樂團是沒有出路的嗎』？」於是大夥忍不住笑冠佑從「撿角變成了金角」。