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來美生子陷阱多 華女險遭熱心「孕友」騙財

眨眼次數減少或增加 可能與健康問題有關

炎亞綸吃過寶林茶室餐點 自爆呼吸困難、惡心

記者梅衍儂／綜合報導
炎亞綸表示曾經吃過寶林餐點。(取材自臉書)
炎亞綸表示曾經吃過寶林餐點。(取材自臉書)

「寶林」引發的食安風暴持續延燒，炎亞綸也跳出來表示曾經吃過該品牌食物，當天就出現「呼吸困難的症狀還有頭暈目眩跟惡心感」，幸好他沒有大礙。

炎亞綸表示去年下半年有很長一段時間吃素，「在點餐平台上素食並沒有太多選擇，所以會特別注意特別且好吃的素食，由於想念馬來西亞的椰香飯所以看到寶林時很興奮，點了回來吃完覺得有這樣的素食真的太棒了。」

但他吃完的那天晚上就有惡心、呼吸困難的症狀，「那陣子感染Covid的人也不少，所以我當下測了試劑，呈現陰性，我就想是不是吃了什麼過敏，就開始翻找今日訂單」。發現自己吃了寶林的食物。

他提到：「我經歷了兩天的不適，我沒有去醫院把自己當成過敏反應在對待，所以吃了一些過敏藥，喝了很多水，還有喝了牛奶，但這兩天中我幾乎只要起床走動頭就暈到爆炸，然後惡心感極重（但我沒吐）就這樣熬過『嚴重過敏』。」

他近日剛好跟朋友在聊這幾天的新聞，突然想起來好像點過，所以才去翻了點餐平台的「過去訂單」，看到果然印象中有點過沒錯，「時間過了很久了，當然不能就此做過多的連結，但卻能有合理的懷疑其產品是否長期以來就有需要更慎重檢查的地方。」

他希望提供一些親身經歷的過程來給相關人事物警惕和查核的方向都好，「希望能盡快讓事情原委被重視給社會一個交代，不要讓大家在吃飯都得提心吊膽。」

炎亞綸 牛奶

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