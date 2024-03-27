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57歲邰正宵長得跟年輕時一樣？玫瑰王子變白馬王子

記者梅衍儂／綜合報導
邰正宵新歌中牽著白馬，相當浪漫。（圖／起初娛樂提供）
邰正宵新歌中牽著白馬，相當浪漫。（圖／起初娛樂提供）

邰正宵金曲「九百九十九朵玫瑰」讓人難忘，相隔多年他推出新歌「唯一的玫瑰」呼應，MV中他一身白色造型，騎著白馬在沙灘來回漫步，在攝氏零下8度來回走了50遍，強風刺骨中製造浪漫，「感謝過往練詠春拳的基礎，讓我身體得以保持平衡，完全沒有被摔下來，但寒風刺骨，臉被吹得超刺痛，真是震撼教育，浪漫需要付出的！」

從玫瑰王子到白馬王子，邰正宵笑說：「當初玫瑰王子封號對我而言好像既陌生又熟悉，因為我心中熱愛搖滾，花了許多年，我自己內心才接受這個封號，現在玫瑰對我而言則是象徵著永不凋零的希望與美好。」

一向走浪漫路線的他，回憶年輕時對愛情沒有太多憧憬，時常收到粉絲送的玫瑰，只覺得浪漫尊貴，還沒有很深的體驗，30年後則領悟玫瑰代表真情，「不一定要多，只要有心，一朵即是最珍貴的心意，不再表面看待事物，發自內心的感受更重要。」

今年57歲的邰正宵保養得宜，外表十分凍齡，他說，這些年來玩音樂居多，開心組仰望樂團，過著單純創作生活，也愛上單車自由移動。邰正宵並開心表示，因為身形的改變，九成的衣服都要重新購買，很滿意這樣的改變，期許在人生新的階段新出發。

被問到曾想過封麥，邰正宵表示：「一直以來歌唱就是我的最愛，只要還有一個粉絲，我將會繼續的唱下去，只要還有知音，一定全力以赴的演唱。」

邰正宵有「玫瑰王子」稱號。（圖／起初娛樂提供）
邰正宵有「玫瑰王子」稱號。（圖／起初娛樂提供）

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