稱拍戲像動物本能 77歲秦漢回歸台劇

資深藝人秦漢回歸台劇。（圖／Netflix提供）

由劉若英擔任編導，謝盈萱、秦漢主演，霍建華客串演出的台灣影集「忘了我記得」重磅卡司、陣容堅強，首度擔任影集編導的劉若英透露：「這是一部『生活感』和『生命感』很強烈的作品，也許是日常裡，不想卻也必須面對的事，但我相信現代人都能在這部影集中，抱抱那個在人生交叉路口的自己。」

「忘了我記得」劇情聚焦每個家中會潛意識選擇「忘記」，卻深耕心底「記得」的又哭又笑的故事。謝盈萱飾演一名脫口秀演員兼職便利商店店員「程樂樂」，當一次誤打誤撞站上舞台，開始脫口秀演員生涯後，人生考驗接踵而來，除了和丈夫張凱（霍建華飾）陷入婚姻困境，更面臨與父親（秦漢飾）的種種問題，一連串的意外，讓她鼓起勇氣，在工作與生活中，打破重構了自己和至親、戀人、朋友的關係。謝盈萱表示：「這個戲感覺上似乎是家常小品，但我自己覺得內裡是很龐大的戲，前期在準備角色的過程有很多功課要做，但開拍後就慢慢上了軌道。」

77歲的秦漢談及回歸台劇 螢光幕的心情，分享：「雖然疫情 後有三年沒拍戲了，但並不覺得拍戲這個事情是陌生的，很像動物的本能，進到片場就又活過來了。」對於詮釋父親角色心境，秦漢則表示：「這戲比較生活劇，所以我想要比較自然，很像這個角色出現的那瞬間就像你身邊的某某，希望角色每一次的出現都存活在那個瞬間。」

導演劉若英談及拍攝心得分享道：「這是我第一次進行長劇集的拍攝，與很多優秀的幕前幕後工作人員，一起在許多美麗且充滿回憶的地方，說一個故事，一個你我都會面臨到的，『家』的故事。」謝盈萱也表示能和劉若英導演合作，是很難能可貴的感受，分享：「導演本身就是個厲害的演員，她太知道演員的脆弱，敏感，和很內在的恐懼，她引導演員的方式都是非常溫柔的，她甚至會走到妳旁邊，在妳耳邊說些話，幫妳擦完眼淚，再走出鏡頭，等待妳準備好。」

霍建華也加碼大讚：「非常榮幸收到奶茶導演的邀請，跟她的相處非常開心，她是一個很細心的人，也有自己很高的審美，用她很獨特的女性角度出發去導戲，作為演員我們都是打從心底的去支持她，也希望大家一起多多支持這部作品！」