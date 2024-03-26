重度憂鬱消失12年 楊琪病緩想見好友

楊琪自認狀況好轉，想回工作崗位讓生活正常。（記者葉君遠／攝影）

台灣女星楊琪消失演藝圈，原因竟是12年前演完舞台劇 返家關上門那一刻，突然跪地痛哭崩潰，經確認罹患「重度憂鬱症 」。多年來，她病情起起伏伏，如今暫浮出水面，她著急約演藝圈好友見面，「因為我不知下一次再『壞掉』是什麼時候，所以要趕快」。

演了多年的戲，楊琪那些年在「康熙來了」直言敢說引起觀眾注意，在此之前當然也曾低潮，但她都抗拒承認憂鬱，遇到狀況就以安眠藥解決，沒想到長期累積的工作壓力、好友背叛，終在那一刻潰堤，「醫生告訴我是重度憂鬱症，要我盡快住精神病院，因為我隨時傷害自己，但我拒絕，他甚至發了病危通知」。

母親、身邊好友怕她輕生，組成一個安全網，一年多時間每天輪班到楊琪家看守，她嚴重到手機響就發抖，無法與人溝通，「我每天都想該怎麼死，認為世界如此不公，而我做錯了什麼。一年後飛美國長住，半年後返台弄了一個憂鬱症脫口秀，以此療癒了自己也讓許多同症患者感動，但不久，我再度壞掉了。」

她說每次發作前毫無預兆，很可能一件小事心裡深處什麼地方就突然斷了，聊到此時她熱淚盈眶，「那就像泡泡破掉的聲音」，而這次好轉竟然是因為新冠病毒爆發，「正常人知道有一種外力叫病毒，因為這樣不敢出門，而這正是我們的感覺，外界總覺得我們想太多、太閒，我們是神經病，而發現大家都感受到了，我突然就好了」，但她坦言，不知道下一次狀況何時會再陷入。

休息12年，所幸過去她拍過許多戲、演過不少舞台劇，加上家中富裕讓她沒有經濟壓力，今年邁入50歲了，想再度回到工作崗位，楊琪說，「拍戲我也許不行，但上節目可以，聊憂鬱的症狀，對世人做一點反饋，當做這些事覺得是被需要的，那就有不同意義」。