雞排妹洩陳沂手機號碼 遭判刑3個月定讞

雞排妹（圖）以「色號」技巧性洩漏陳沂手機號碼。(取材自臉書)

台灣藝人「雞排妹 」鄭家純 （本名鄭采勻）和網紅陳沂開直播爭吵，事後在臉書 粉絲專頁以「色號」技巧性洩漏陳沂手機號碼，一審依違反個人資料保護法判刑四個月，二審改判三個月得易科罰金之刑，最高法院駁回上訴而定讞。

陳沂日前錄影前受訪鼓掌大喊「普天同慶啊！」她稍早在臉書發文嘲諷雞排妹：「前科是我送給妳一輩子的禮物，不用謝。入境日本問有沒有刑事犯罪紀錄，也要記得勾有喔！嗨，前科太太，妳今天過得好嗎？」

2021年5月8日，陳沂開直播指責遭雞排妹狂叩20通電話，雞排妹晚間加入直播與陳沂對嗆，先說出陳沂的手機門號前四碼，隔天於臉書貼出六碼的「色號」卡，數字即是陳沂手機的後六碼，檢方依違反個資法起訴雞排妹。