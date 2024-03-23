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雞排妹洩陳沂手機號碼 遭判刑3個月定讞

記者林孟潔／綜合報導
雞排妹（圖）以「色號」技巧性洩漏陳沂手機號碼。(取材自臉書)
雞排妹（圖）以「色號」技巧性洩漏陳沂手機號碼。(取材自臉書)

台灣藝人「雞排妹鄭家純（本名鄭采勻）和網紅陳沂開直播爭吵，事後在臉書粉絲專頁以「色號」技巧性洩漏陳沂手機號碼，一審依違反個人資料保護法判刑四個月，二審改判三個月得易科罰金之刑，最高法院駁回上訴而定讞。

陳沂日前錄影前受訪鼓掌大喊「普天同慶啊！」她稍早在臉書發文嘲諷雞排妹：「前科是我送給妳一輩子的禮物，不用謝。入境日本問有沒有刑事犯罪紀錄，也要記得勾有喔！嗨，前科太太，妳今天過得好嗎？」

2021年5月8日，陳沂開直播指責遭雞排妹狂叩20通電話，雞排妹晚間加入直播與陳沂對嗆，先說出陳沂的手機門號前四碼，隔天於臉書貼出六碼的「色號」卡，數字即是陳沂手機的後六碼，檢方依違反個資法起訴雞排妹。

法院開庭時，雞排妹表示臉書「色號」文章與洩漏個資無關，「只是剛好結合起來就是陳沂的手機號碼」，是網友不當連結等，陳沂接到陌生電話也與她無關。但二審指出，雞排妹雖否認犯行，但雞排妹確實損害陳沂利益，依違反個資法判三個月得易科罰金之刑；案件上訴，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

雞排妹（圖）以「色號」技巧性洩漏陳沂手機號碼。(本報資料照片)
雞排妹（圖）以「色號」技巧性洩漏陳沂手機號碼。(本報資料照片)

雞排妹 臉書 鄭家純

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