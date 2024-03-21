二度未婚生子 唐禹哲認有2歲娃

唐禹哲向小13歲女友蘇小軒（圖）求婚成功後，八卦滿天飛 。(取材自微博)

台灣藝人唐禹哲和小13歲未婚妻蘇小軒近日遭目擊帶2歲小孩出門，先前他才認了和前女友早已有11歲兒子，這次被疑和未婚妻蘇小軒二度未婚先孕。對此，唐禹哲接受本報系聯合報專訪，認了兩人已有孩子。

唐禹哲表示：「了解我的人都知道，其實我私底下生活習慣低調，不喜歡張揚，爭搶，不工作時候也沒特別喜歡人多的地方，所以之前除了自己，也不是很希望我的任何家人因為我被注目，或公開去說，所以很多事情選擇不回應，想給家人空間和保護。 但這樣的決定，也是兩面刃，但不管怎麼樣，都希望我身邊的每個人都能好，以後如果想看，我來跟大家分享，也希望大家祝福。」蘇小軒則PO出和孩子合照，表示「本來想找個好時機跟大家說的」，認了雙方已有孩子。