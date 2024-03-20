吳慷仁代言接到手軟 5小時拍3廣告超神速

吳慷仁拍廣告超有效率。(圖／營養師輕食提供)

金馬影帝吳慷仁廣告接不停。今年再次與輕食品牌合作，與營養師江欣樺（阿江）攜手拍廣告，由億萬票房雙名導陳奕仁、安竹間操刀，原本預計要拍八小時拍完三支不同風格的影片，沒想到當天眼睛不適的吳慷仁，竟還一次OK，五小時就完成提前收工，堪稱不可能的任務。

原本吳慷仁要在五小時內拍完兩支廣告，但他不到四小時就達成任務。安竹間說：「一個take他就能變化各種不同表情，導演完全不用喊卡，就像拍照的幾連拍，但吳慷仁卻是在影像中瞬間轉換表情，非常專業。」

吳慷仁去年和營養師阿江在「神探」系列影片中聯手辦案，這次拍廣告再挑戰警探角色，在偵訊室裏質問犯人「為什麼一次打三個？」原來這位「犯人」就是益生菌，可以一次打擊呼吸、體質、排便三種健康上的問題。另一個則是益智節目場景，吳慷仁被主持人問，「下列那一個是益生菌的功能？」他竟反嗆：「為什麼不能一次都解決？」風格十分趣味。