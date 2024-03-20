不只「周楚除三害」 阮經天「狂操槍」破10億電影又1部

阮經天（右）和王大陸在「怒潮」首度合作。（圖／iQIYI國際版提供）

阮經天又一部賣破10億台幣大關的強片來襲！「怒潮」上周末上架愛奇藝國際版，立刻稱霸平台電影排行榜冠軍！近來阮經天凶狠殺戮的畫面在網路備受注目，他特別提及是「怒潮」讓他第一次有長期接觸槍枝的機會，「戰術射擊」也是自此開始產生興趣。難得扮演「黑幫打手」的王大陸，謝謝臉上那條疤幫助進入角色，也感謝「天哥」的現場指教。

「怒潮」集結阮經天、王大陸、張家輝、秦沛、陳國坤、連凱、姜皓文、馬浴柯等華麗卡司，去年12月先在陸上映，熱賣逾2.3億人民幣（約台幣10.3億元），回響熱烈。

阮經天飾演黑警麥朗汶，與過往角色有很大不同，他回憶說：「準備『麥朗汶』這個角色時，寫了很多有關於他在故事發生之前的人物小傳，跟以往不同的是，這個小傳發展得特別完整，我越寫越過癮，在拍攝過程中，著實幫助到自己很多。」

他拍過不少黑幫片，但坦言是從 「怒潮」開始有更大轉變，阮經天透露：「因為這個角色，我第一次有了長期接觸槍枝的機會，無論是步伐還是戰術射擊也是在這個電影裡開始產生興趣。」他這一次特別提及本片的韓國武術指導申宰明、動作替身武行珉勳2人，「他們每天陪著我訓練、指導我各種不同的戰鬥技巧，和我一起溝通我們想要呈現的個人風格，是不可多得的好夥伴。」

飾演黑幫打手的王大陸，同樣致謝武術指導，「第一次挑戰很內斂很冷的黑幫打手，跟導演討論決定用這種把什麼苦都往心裡藏的方式，等到後段反轉的戲再做變化層次。我提早近3周，先到深圳進組，武術指導在動作訓練過程中，給了我很多形塑『馬文康』的建議。」

王大陸不只角色有少見的冷酷，在臉上設計一條明顯刀疤更是狂野，他說：「導演刻意在我臉上加了一道疤，破壞我臉的平衡，我也挺喜歡的。化妝時貼完這個疤，似乎有種魔力會讓我很專注進入馬文康這個角色。」

香港 影帝張家輝片中飾演殺手，和阮經天、王大陸的角色皆有別過往，而且3人之間又有複雜糾葛的關係，讓後段劇情翻轉。阮經天說，在拍攝過程，自己無時無刻都感覺到一種孤獨感，甚至會羨慕其他演員的兄弟情，直到最後自己的任務完成，也被兄弟接納，才終於不再孤獨。

戲外，王大陸和阮經天因此次合作變成好友，王大陸說：「第一次跟兩大影帝合作真的很緊張！他們都是男演員夢想合作的對象，沒想到能一起合作，太幸福了！但也很怕自己沒演好，會丟哥哥們的臉，幸好在現場，哥哥們都很照顧我。『天哥』在現場私下常跟我說很多對表演，還有當個演員的態度，教了我很多東西，很感謝這部電影讓我學習了很多。」