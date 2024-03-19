林宥嘉被桂綸鎂逼哭 聽歌會喊：不是每個人都需要婚姻

桂綸鎂演技逼哭林宥嘉。(圖／華研國際提供)

台灣歌王林宥嘉新專輯「王 Love, Lord」中的首波主打歌「誰不想」MV邀來桂綸鎂獨挑大梁，整支MV為她的獨角戲，林宥嘉直呼美夢成真，還特地前往探班，在現場被桂綸鎂精湛的演技感動，坦言：「看到真的很想哭。」

林宥嘉分享到這首歌是希望療癒在感情中受傷的人，桂綸鎂和他身邊有許多朋友正在經歷感情傷痛，2人不約而同覺得有時無法用言語去安慰對方，不如有一首歌能陪伴，桂綸鎂說：「我很願意做這首歌的主角。」而在當天為了MV劇情哭了一整天的桂綸鎂，甚至坦言不想結束拍攝，直呼：「哭了一整天，很沉浸在其中，自己也有很多被勾動起很真實的時刻，是這首歌邊聽邊帶給我的。」」桂綸鎂和林宥嘉過去並沒有交集，直到去年才因造型師結緣，桂綸鎂更俏皮說：「我在思考你什麼時候邀我演MV！」

日前林宥嘉舉辦新專輯聽歌會上，他表示不是每個人都需要婚姻，婚姻這條路不容易，「一旦結婚，需要面對大課題，有許多跟我同年紀的朋友，他們的婚姻走不下去，很可惜」。感觸何來？他透露是面對這個時代的感觸，和丁文琪（Kiki）結婚時就已做好「維護約定」的承諾，也笑說和Kiki就像尋常夫妻，生活充滿愛，但同時也會爭吵。