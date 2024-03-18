兩個月玩三地 崔佩儀走出空巢期

崔佩儀對九寨溝美景印象深刻。（取材自臉書）

59歲台灣女星崔佩儀面對空巢期的來臨，兒子老公都不在身邊，媽媽也在7年前過世，她坦言一開始很難不負面，但後來她想開了，開始安排自己的生活，用工作和旅遊把時間填滿滿，年後她剛和老公重溫京都之旅，回來後又和老同學暢遊九寨溝，再過不久就要飛美國和兒子老公會合，到加拿大 看尼加拉大瀑布，兩個月內跑了三個地方，令人稱羨。

崔佩儀笑說，她和老公25年前去京都，「今年老公過年回來陪我，本來要在台灣玩，但飯店都訂不到，我們就訂了當年去京都住的同一間飯店，去同樣的地方拍照，25年前後貝克宇還沒出生，25年後，貝克宇長大了，一樣不在我們身邊。」她感嘆從前上有老、下有小，「熬到後來，媽媽7年前走了，我很難過，活下去的動力就是貝克宇，現在兒子大了，我也要學會放手。」面對朋友聚會邀約，她敞開心胸都說好，加上還有上通告和拍戲等工作，「以前生活都以貝克宇為主，現在兒子看我這樣，他也很開心。」

而她日前剛從九寨溝回來，讚嘆當地風景漂亮，更有感體力流失，「有個黃金瀑布，要爬1000多階樓梯才能上去，每個人應該要好好珍惜健康，要想開一點。」

另外四川當地人喜歡吃兔頭兔肉，她沒有勇氣嘗鮮：「他們習慣把兔頭扒開吸裡面的腦漿，我老公問我敢吃嗎？我不敢吃。」也因為當地飲食偏重口味，她嘴巴因此起泡，「這幾天回來就吃得比較清淡，下周我就要飛美國，和老公兒子會合，再一起到加拿大看尼加拉大瀑布。」