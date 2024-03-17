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戲說從頭／演出已逝抗癌鬥士 宋偉恩：我感覺他與我一起跑

記者楊起鳳／綜合報導
魏蔓(右)和張睿家扮演一對夫妻。(圖／大愛提供)
魏蔓(右)和張睿家扮演一對夫妻。(圖／大愛提供)

台灣大愛電視劇「血拾人生」日前開鏡，由唐在揚擔綱製作人，講述罹患血癌的青年們，如何對抗病魔與心魔，宋偉恩、魏蔓、黃薇渟都是飾演血癌患者，宋偉恩說罹患癌症對任何人來說都是心理上非常煎熬的事，角色的詮釋上會花更多時間跟導演討論。魏蔓則在劇中經歷孩子流產。

宋偉恩飾演「朱頤」的角色已經往生，在爬梳相關資料畫面，宋偉恩說「總覺得好微妙的是，感覺我好像認識這個人，有時半夜想起來都會起雞皮疙瘩」，最近為了跟原型人物的體態接近，開始練跑步、騎腳踏車，練壯一點，有一天晚上突然覺得跑得好累「結果轉頭一看，我竟然開始幻想朱頤陪著我一起跑」，宋偉恩覺得接拍「血拾人生」有一個很大的成份是希望「朱頤」能很開心「我在幫、或者我跟他一起在做他生前很想做的事情」。

庹宗華飾演「朱爸爸」，他說原型人物的個性比他樂觀，是讓他非常感動的一位父親，他有特別去看父子兩個人在醫院裡隔著玻璃互動的紀錄片「非常震撼，抗壓性非常的強，是一個很偉大的父親」。庹宗華說原型人物很低調，是兒子的想法希望讓大家更重視造血幹細胞捐贈，他聽了之後，也覺得現在的社會非常需要正面的力量。

魏蔓跟張睿家在「血拾人生」飾演夫妻，魏蔓是一位罹患血癌的太太，劇中最大的挑戰就是要「經歷一次又一次流掉孩子這件事情」，魏蔓哽咽的說，她最接近媽媽的時刻就是凍卵的過程「培養卵之前我也打了很多針，這是我唯一從我人生當中覺得比較像生孩子的部分」。

魏蔓跟黃薇渟兩人也一起陪劇中的原型人物回醫院看診，兩個人第一次認識是在表演課，也很期待能一起演戲，這次終於實現。

癌症

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