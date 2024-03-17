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難忘被梁朝偉稱讚演技 吳慷仁：嗨到手抖

記者陳建嘉／綜合報導
吳慷仁(左)在亞洲電影大獎開心跟梁朝偉(右)合影。(取材自臉書)
吳慷仁(左)在亞洲電影大獎開心跟梁朝偉(右)合影。(取材自臉書)

台灣影星吳慷仁、陳澤耀主演電影「富都青年」票房告捷，不僅讓吳慷仁奪下金馬影帝，台灣票房更突破億萬關卡，日前舉辦慶功宴，吳慷仁被問到與陳澤耀一起出席亞洲電影大獎時被梁朝偉稱讚演技，讓他興奮到手都在抖，還用粵語告白「我很中意你啊」，陳澤耀也說當下超像在作夢，直呼不可思議。

吳慷仁(左)、陳澤耀重溫「富都青年」兄弟情。(圖／甲上提供)
吳慷仁(左)、陳澤耀重溫「富都青年」兄弟情。(圖／甲上提供)

吳慷仁說當時提前抵達會場時，身旁有兩個位置沒人坐，沒想到竟是梁朝偉與劉嘉玲，「我們還沒反應過來，梁朝偉就好像跟我們很熟一樣，稱讚了我跟阿澤，因為他自掏腰包去戲院買票看『富都青年』，還問我們是怎麼準備角色」。

兩人瞬間感覺輕飄飄的，不過梁朝偉因為有嚴重的社恐症，除了聊表演之外都不多聊天，但還是邀請兩人去會後的派對，並與他們相談甚歡，劉嘉玲也在一旁為他們打氣，兩人最後雖圓夢與梁朝偉合照，仍不敢跟對方要聯絡方式，「我覺得我去要的話，應該會打擾到別人」。

由於「富都青年」熱賣，吳慷仁又拿下金馬影帝，但謙稱不會漲價，「我有考慮過要不要調整，不過我還在拍一些新導演的作品，覺得不應該漲，要多回饋」，陳澤耀同樣也收到不少戲劇、活動邀約，他坦言不辛苦，在台灣也會陸續有作品推出。

梁朝偉

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