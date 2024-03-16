吳慷仁為新戲「白髮蒼蒼」 突喊：可能是最後一次

吳慷仁在港片「但願人長久」前導預告末段的一個回眸加上蹣跚前行的步履，感染力極強。（圖／甲上提供）

吳慷仁、祝紫嫣等人演出的香港 電影「但願人長久」正式宣布將在4月12日上映，吳慷仁飾演頻繁進出監獄 的癮君子父親，不僅刻意減重，更苦練湖南話、廣東話，從40歲演到60歲白髮蒼蒼，用眼神及肢體語言細膩詮釋說不出口的內斂父愛，榮獲第30屆香港電影評論學會大獎影帝肯定，並將角逐第42屆香港電影金像獎最佳男配角獎，讓他開心直呼：「能夠拍攝香港電影而被提名，是這輩子都不敢想像的事。」

吳慷仁憑藉著破億現象級電影「富都青年」聽障者阿邦一角，在國際獲獎不斷，已拿下4座影帝大獎，深刻手足之情感動無數觀眾。這回他在新片「但願人長久」中從哥哥升格父親，飾演從湖南到香港討生活的新移民，電影章節劃分成3個時期：1997年、2007年、2017年，分別由6位不同演員飾演3個時期的姊妹，唯獨父親一角由吳慷仁從年輕演到老。

在前導預告可以看到吳慷仁年齡跨度20載的各種變化，經常被粉絲讚「連背影都有戲」的他再度展現背影氣場殺，預告末段他的一個回眸加上蹣跚前行的步履，感染力極強，令人一秒都無法轉移目光，貫串全片靈魂的精湛表現也讓吳慷仁首次獲得香港電影獎項，也是首位奪下香港電影評論學會大獎最佳男主角的台灣演員。

日前吳慷仁出席第30屆香港電影評論學會大獎頒獎典禮，全程以廣東話致詞，表示很感謝導演祝紫嫣與監製關錦鵬，「很感謝香港電影評論學會的鼓勵，也感謝導演祝紫嫣寫出這個劇本讓我演，對我來說是很重要的緣份。」他提及16年前還在當模特兒的沒沒無聞時期，就被導演關錦鵬找去香港演出第一部電影「渺渺」，這回與關錦鵬再度合作「但願人長久」，他坦言每次到香港拍戲心裡都想︰「可能是最後一次！」因為其實沒有必要找一個台灣人來演香港人，能有演出機會內心充滿感謝。