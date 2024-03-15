台劇「愛上哥們」CP重現 畢書盡、賴雅妍9年凍齡

賴雅妍（左）和畢書盡感情好如姐弟。（圖／索尼音樂提供）

畢書盡與賴雅妍在戲劇「愛上哥們」的CP讓人印象深刻，最近2人再次攜手宣傳便利商店活動，見到現場可愛的娃娃，畢書盡的「少女心」當場激起，他直呼：「每看一個商品我跟姐姐（賴雅妍）都忍不住想尖叫，看了很療癒！」

雙方情誼有9年之久，彼此成為像家人一般的存在，如同姐弟般親密。除了私下的好交情，畢書盡與賴雅妍在工作上默契仍在，這次合體拍攝展現絕佳默契，互動自然，全程氛圍歡樂，2小時就收工，賴雅妍笑說：「雖然他平時的形象都很酷，但其實私底下在我面前有屬於他獨特可愛的樣子，這次他終於在工作上展現給大家看了！」

拍攝當天賴雅妍買了披薩和炸雞等美食慰勞現場的工作人員，畢書盡為了迎接即將推出的新作品，希望展現最佳的狀態，因此克制自己的食慾，一口也沒有吃。賴雅妍表示，一直都知道他持續在健身，前陣子練得特別壯，她透露當時因為覺得畢書盡臉小、腿細，看到他的肌肉後直呼：「原來他可以練到那麼壯」！」她表示現在的畢書盡與之前相比，肌肉稍微減少了一些，但是就是剛剛好、恰到好處，直誇他非常帥氣，「現在是穿什麼都好看的身材」。