台劇「愛上哥們」CP重現 畢書盡、賴雅妍9年凍齡
畢書盡與賴雅妍在戲劇「愛上哥們」的CP讓人印象深刻，最近2人再次攜手宣傳便利商店活動，見到現場可愛的娃娃，畢書盡的「少女心」當場激起，他直呼：「每看一個商品我跟姐姐（賴雅妍）都忍不住想尖叫，看了很療癒！」
雙方情誼有9年之久，彼此成為像家人一般的存在，如同姐弟般親密。除了私下的好交情，畢書盡與賴雅妍在工作上默契仍在，這次合體拍攝展現絕佳默契，互動自然，全程氛圍歡樂，2小時就收工，賴雅妍笑說：「雖然他平時的形象都很酷，但其實私底下在我面前有屬於他獨特可愛的樣子，這次他終於在工作上展現給大家看了！」
拍攝當天賴雅妍買了披薩和炸雞等美食慰勞現場的工作人員，畢書盡為了迎接即將推出的新作品，希望展現最佳的狀態，因此克制自己的食慾，一口也沒有吃。賴雅妍表示，一直都知道他持續在健身，前陣子練得特別壯，她透露當時因為覺得畢書盡臉小、腿細，看到他的肌肉後直呼：「原來他可以練到那麼壯」！」她表示現在的畢書盡與之前相比，肌肉稍微減少了一些，但是就是剛剛好、恰到好處，直誇他非常帥氣，「現在是穿什麼都好看的身材」。
賴雅妍曾擔任畢書盡「我想你了」MV主角，私下還有「家庭群組」，幾個好友經常會在群組內互相打鬧、聊天，有空就會和大家聚會見面。這次暌違7年合作，兩人都非常開心，畢書盡說：「跟自己『姐姐』一起工作覺得很自在、很開心。」而賴雅妍對於這些年畢書盡的成長很有感，她表示當年一同拍戲時，畢書盡是演員群中的老么，較少表達自己的想法，而現在則完全蛻變，非常有自己的想法，且在演藝生涯中都能實現他的想法，替他感到開心。畢書盡目前正在積極籌備新作品，有望在3月底推出。
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