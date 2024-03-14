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父罹帕金森病逝 邰正宵新歌追憶

記者林士傑╱綜合報導
邰正宵透過歌曲想念亡父。(圖／起初娛樂提供)
邰正宵透過歌曲想念亡父。(圖／起初娛樂提供)

歌手邰正宵時隔八年推出新作「重燃愛戀貳 Walk On」，其中藏有洋蔥，他表示新歌「繼續向前行」創作靈感為感念在天上的父親，「創作時，經常想起與父親的過往點滴，數度哽咽，過程就像是電影一般，回顧我們父子溫馨時光」。

邰正宵的爸爸生前是中醫師，80歲時罹患帕金森氏症後離世，當時看著父親因病掙扎數年，他無奈說自己完全幫不上忙，只能在最後幾年靜靜陪著爸爸；父子永別20多年，他說爸爸曾送吉他支持他走上音樂路，因此想透過新歌鼓勵正因帕金森氏症所苦的病友與家屬，讓他們能勇敢的繼續向前行，自己也會繼續在音樂之路努力前進。

57歲的邰正宵在「繼續向前行」MV體驗各種角色，以翱翔在空中的情境象徵勵志堅持，很開心可以完成一窺駕駛艙的夢想，「我曾經想參加駕飛機的課程，但有懼高症而作罷，拍攝新歌MV算是完成多年的心願！」

這回除了透過歌曲想念亡父，邰正宵透露新專輯一度難產，幸而順利完成，還有其他意義，30年前推出「重燃愛戀」新歌加精選輯，創下熱烈迴響也是自己最愛的專輯，這次「重燃愛戀貳 Walk On」專輯結合新創作與重唱過往成名曲，內心擁有全新領悟，多了自我的成長與回顧告白。

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