我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拆彈演練到一半...美FBI加州訓練設施爆炸 至少16人受傷

TikTok禁令法案內幕／眾院迅猛封殺 業者失算措手不及

老公赴陸拚事業 佩甄曬戒撇婚變

記者葉君遠╱綜合報導
佩甄(左)和老公王祚軒相愛相惜，剛過了藍寶石婚。(圖／佩甄提供)
佩甄(左)和老公王祚軒相愛相惜，剛過了藍寶石婚。(圖／佩甄提供)

台灣藝人佩甄跟老公王祚軒結褵16年，年前傳她婚變已簽字，她笑說，真的有人來問「你跟老公還好嗎？」但兩人剛慶祝藍寶石婚，她手上1.5克拉閃閃發亮的婚戒也幾乎沒拔下來過，幸不幸福，她臉上笑容說明一切。

2月14日是她結婚16年紀念，浪漫的王祚軒因為藍寶石婚送了她一顆貴重的藍寶。她說，老公原是泌尿科醫師，後來飛大陸發展整型，奔波兩地事業、家庭得靠時間分配。前陣子她常深夜發文抱怨，外界都以為婚姻真有狀況，但這其實是她對老公討撒嬌的展現。

佩甄說，「我以前會心裡不平衡，你怎不陪我，半夜寂寞孤單冷時就想要人抱，所以我才發文，跟我熟的人就明白，那是我展現愛他的方式，小禎常說，你可以不要那麼惡心嗎，都結婚幾年了還愛得要死，但外面的人就誤解了，所以會來問的，都是跟我不熟的人，至於婚變，也不知是誰在傳」。

從泌尿到整型，佩甄笑說不知男性醫美的市場原來這麼大，「增大、增粗或變堅硬，太多人需要了，這跟女人去整型心態一樣，男人只要稍稍改變，就更有自信，他在大陸20多個城市有據點，每天1個城市，早上醒來甚至忘了自己在哪一個飯店，老公每天就是診所、飯店，和四處飛，沒空做別的事」。

這兩年的理科太太、黃嘉千都因為婚姻問題鬧得新聞沸沸揚揚，她說，「走在路上的是結婚的人多還是離婚的人？當然是結婚的，離婚的人吵到讓你看到，但婚姻幸福長長久久的人，身邊比比皆是」。

佩甄(右)和老公王祚軒經常相約旅行。(圖／佩甄提供)
佩甄(右)和老公王祚軒經常相約旅行。(圖／佩甄提供)

黃嘉千

上一則

父罹帕金森病逝 邰正宵新歌追憶

延伸閱讀

黑白集／國片「周處除三害」大陸暴紅的啟示

黑白集／國片「周處除三害」大陸暴紅的啟示
工總調查 大陸台商多數對前景悲觀 2成企業擬縮減布局規模

工總調查 大陸台商多數對前景悲觀 2成企業擬縮減布局規模
兩岸漁船談判破局後 大陸「最高指導機關」表態了

兩岸漁船談判破局後 大陸「最高指導機關」表態了
吳奇隆屢爆婚變劉詩詩 獨自帶4歲兒出遊慈父模樣全曝

吳奇隆屢爆婚變劉詩詩 獨自帶4歲兒出遊慈父模樣全曝

熱門新聞

「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）被翻出2021年時在地鐵上閱讀沙丘：第一部小說。（取自X）

6年前還在地鐵上翻閱小說 他現已排全球票房第7

2024-03-06 11:56
林雪承認晚年身體出狀況，要積極減肥。（圖／摘自Instagram）

「食神」最強綠葉胖到136公斤 滿頭白髮認身體出狀況

2024-03-11 20:01
這張2014年奧斯卡典禮的明星合照已邁入十周年，頗令人有「物是人非」之感。(X@TheEllenShow)

十年了…這張奧斯卡典禮世紀合照 竟含有詛咒？

2024-03-10 17:06
大S(右)和具俊曄日前牽手一起離開小S公公靈堂。聯合報資料照片

傳大S挨轟難過？經紀人震驚：一切都不在意料之內

2024-03-07 10:15
章小蕙現身巴黎時裝周。(取材自小紅書)

敗光鍾鎮濤財產後成帶貨女王 60歲長相被網友出賣

2024-03-06 07:00
俞小凡對演戲仍難忘懷已經加盟新的經紀公司要重新復出。記者王聰賢／攝影

瓊瑤劇當家花旦斜槓開餐廳 正式復出想拍戲

2024-03-07 18:59

超人氣

更多 >
Family Dollar與Dollar Tree將關閉全美上千分店

Family Dollar與Dollar Tree將關閉全美上千分店
69歲成龍竟變這樣…「快速老化」照片曝光 網友淚目：童年結束了

69歲成龍竟變這樣…「快速老化」照片曝光 網友淚目：童年結束了
「中國美女特工」方芳現身 胡錫進：她遭FBI威脅利誘

「中國美女特工」方芳現身 胡錫進：她遭FBI威脅利誘
WSJ：有錢退休族原想搬到佛州卻落腳阿帕拉契山區

WSJ：有錢退休族原想搬到佛州卻落腳阿帕拉契山區
眾院通過法案 字節跳動須出售TikTok 否則將禁用

眾院通過法案 字節跳動須出售TikTok 否則將禁用