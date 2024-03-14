老公赴陸拚事業 佩甄曬戒撇婚變

佩甄(左)和老公王祚軒相愛相惜，剛過了藍寶石婚。(圖／佩甄提供)

台灣藝人佩甄跟老公王祚軒結褵16年，年前傳她婚變已簽字，她笑說，真的有人來問「你跟老公還好嗎？」但兩人剛慶祝藍寶石婚，她手上1.5克拉閃閃發亮的婚戒也幾乎沒拔下來過，幸不幸福，她臉上笑容說明一切。

2月14日是她結婚16年紀念，浪漫的王祚軒因為藍寶石婚送了她一顆貴重的藍寶。她說，老公原是泌尿科醫師，後來飛大陸發展整型，奔波兩地事業、家庭得靠時間分配。前陣子她常深夜發文抱怨，外界都以為婚姻真有狀況，但這其實是她對老公討撒嬌的展現。

佩甄說，「我以前會心裡不平衡，你怎不陪我，半夜寂寞孤單冷時就想要人抱，所以我才發文，跟我熟的人就明白，那是我展現愛他的方式，小禎常說，你可以不要那麼惡心嗎，都結婚幾年了還愛得要死，但外面的人就誤解了，所以會來問的，都是跟我不熟的人，至於婚變，也不知是誰在傳」。

從泌尿到整型，佩甄笑說不知男性醫美的市場原來這麼大，「增大、增粗或變堅硬，太多人需要了，這跟女人去整型心態一樣，男人只要稍稍改變，就更有自信，他在大陸20多個城市有據點，每天1個城市，早上醒來甚至忘了自己在哪一個飯店，老公每天就是診所、飯店，和四處飛，沒空做別的事」。