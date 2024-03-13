「股王不是我」姚淳耀抱10張台積不賣 當存退休金

姚淳耀(左起)太會投資，讓郭書瑤和林予晞都羨慕。(記者吳致碩／攝影)

HBO亞洲原創製作的台灣影集「何百芮的地獄毒白」近日舉辦媒體茶敘，邀請到在劇中有曖昧情愫的3位演員郭書瑤、姚淳耀與林予晞比拚情人節創意甜點，提前歡慶白色情人節。姚淳耀在劇中飾演科技新貴，提起近期股市話題熱門，姚淳耀擁有近10張台積電 ，帳面盈餘近600萬台幣(約19萬美元)。

他害羞稱：「我不是股王啦，巫建和才是少年股神。」他透露自己庫存近10張，若昨天賣掉，就有近600萬(台幣)進帳，他聽了笑說：「沒有啦，就抱著，當存退休金 。」

姚淳耀說自己在股災時就開始進場，所以成本比較低，在場媒體虧他工作只是「打發時間」，林予晞聽了驚訝說：「所以你可以退休了？」姚淳耀大呼：「還沒有。」並說自己房貸沒繳清，還需努力工作。一旁郭書瑤也開口請大師開示：「我現在投資 還來得及嗎？」姚淳耀一時語塞、尷尬笑回：「之後啦。」

郭書瑤出道多年，也是個小富婆，她投資方式比較穩健，就是投資型保單跟買了1間自住房。林予晞在劇中去法國進修，現實生活中她做的投資就是「投資自己讀研究所」，她最近在做學術分析準備論文，昨晚還研究到半夜兩點，早上驚見滿臉倦容。