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暴瘦後像許純美 Makiyo：最高稱讚

記者林怡秀╱綜合報導
Makiyo覺得大家叫她許純美是一種讚美。(記者吳致碩／攝影)
Makiyo覺得大家叫她許純美是一種讚美。(記者吳致碩／攝影)

藝人Makiyo日前亮相，突然暴瘦25公斤的模樣跟過往判若兩人嚇壞網友，網友認為她已經瘦到臉凹陷，她自嘲「那是因為年輕時有膠原蛋白」，她倒是很享受當紙片人的感覺：「我現在就是許純美，覺得這是最高的稱讚。」

她產後至今年餘，前半年就算一天只吃1餐也瘦不下來，後來開始每月瘦超1至2公斤，終於從68公斤掉至目前體重約43公斤，「我現在不是最瘦的時候，最瘦時真的超正的，現在就是許純美啦，大家都說我變許純美。」

會覺得不開心嗎？她瞪大眼睛：「對我來說這是最高的稱讚，因為她是代表性瘦到爆炸的人。」完全沒把酸民的話放心上。

而她認為瘦下來的關鍵，是因為她一起床就戒糖：「早上一起來就吃糖或喝飲料，是絕對瘦不下來，最好是喝無糖咖啡，要吃糖的話要先吃點東西墊肚子，不能空腹攝取糖分，原來我前面瘦不下來，就是因為一起來就吃糖的關係。」

她瘦下來後桃花跟著朵朵開，不過她卻哀嚎「追求者從八個變兩個，兩個變一個，現在剩的這一個不知道還算不算，但我要顧小孩，手機都沒辦法看，有人會抱怨我怎麼都不回訊息，但我根本就沒時間。」對新戀情就順其自然。

Makiyo（右）全心工作，並獨自帶兒子俊俊。(記者吳致碩／攝影)
Makiyo（右）全心工作，並獨自帶兒子俊俊。(記者吳致碩／攝影)

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