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小哈利被拱出道 哈林鬆口想給資源「請別怪我」

記者林怡秀／綜合報導
網友力拱小哈利出道，哈林鬆口可能會助一臂之力。(記者王聰賢／攝影)
網友力拱小哈利出道，哈林鬆口可能會助一臂之力。(記者王聰賢／攝影)

台灣男星庾澄慶(哈林)和伊能靜的兒子庾恩利(小哈利)日前出席巴黎時裝週，他接受專訪時落落大方的態度備受好評，網友力拱小哈利出道，哈林今出席東森「一起聽團吧」海選記者會，被問到兒子如果真的出道，會給兒子資源助他一臂之力嗎？他先是避嫌「我是希望不要啦」，接著才忍不住鬆口：「但可能還是會，希望大家不要怪我」，可見還是愛子心切。

年紀輕輕的小哈利才華洋溢，哈林說：「他在音樂方面沒有太強烈的喜好和表現，但在時尚方面很有自己的想法。」若兒子真的有意出道，他也不會反對，認為小哈利自己開心最重要，圈內不少星二代都有星爸星媽幫忙鋪路，哈林坦言還是希望兒子如果真的入行，能靠自己是最好，但身為父親，他覺得自己會忍不住出手，苦笑：「有點兩難，有時候忍不住，大家不要怪我。」

那會幫兒子宣傳作品嗎？他說「我覺得這是基本的吧，但我沒有什麼人脈可以幫到他啦！」相當謙虛。他還自曝，不要說成年的小哈利，他和主播老婆張嘉欣的兩個小孩也不會聽他的話，「小的才5、6歲，講了2、3遍也不記得，大的(指小哈利)已經有自己的喜好和個性，只要他開心就好，又何必去管他？」對小孩教育持開放態度。

小哈利出席巴黎時裝周。(取材自微博)
小哈利出席巴黎時裝周。(取材自微博)

哈利

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