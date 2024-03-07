小哈利被拱出道 哈林鬆口想給資源「請別怪我」

網友力拱小哈利出道，哈林鬆口可能會助一臂之力。(記者王聰賢／攝影)

台灣男星庾澄慶(哈林)和伊能靜的兒子庾恩利(小哈利 )日前出席巴黎時裝週，他接受專訪時落落大方的態度備受好評，網友力拱小哈利出道，哈林今出席東森「一起聽團吧」海選記者會，被問到兒子如果真的出道，會給兒子資源助他一臂之力嗎？他先是避嫌「我是希望不要啦」，接著才忍不住鬆口：「但可能還是會，希望大家不要怪我」，可見還是愛子心切。

年紀輕輕的小哈利才華洋溢，哈林說：「他在音樂方面沒有太強烈的喜好和表現，但在時尚方面很有自己的想法。」若兒子真的有意出道，他也不會反對，認為小哈利自己開心最重要，圈內不少星二代都有星爸星媽幫忙鋪路，哈林坦言還是希望兒子如果真的入行，能靠自己是最好，但身為父親，他覺得自己會忍不住出手，苦笑：「有點兩難，有時候忍不住，大家不要怪我。」