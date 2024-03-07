Meta大當機、臉書斷直播 柯以柔嚇到臉白 邵庭擔心失業

邵庭靠直播做生意多年。(本報資料照片)

臉書 (Facebook)母公司Meta旗下的社群平台包含臉書、Instagram、Threads和Messenger日前無預警當機，引發許多靠直播維生的台灣藝人焦慮，女星柯以柔嚇到臉色發白，許藍方整個人都醒了，一個多小時恢復後，邵庭坦言，「謝謝臉書復活，我不會失業了」。

柯以柔最近還開課教直播團購。(本報資料照片)

臉書有了直播功能後，成了不少藝人主要收入來源，柯以柔經營十年團購，年收入千萬，全靠這個平台。她說，當機當晚開團，不久看粉絲提問及留言時出現狀況，「臉書要我登入密碼，我第一時間想，是被盜號了嗎？小心翼翼輸入正確密碼後失敗，不甘心再複製貼上，進了粉專版發現已被登出，我整個人傻住了」。

她急著打給工作人員，才知道臉書當機已引起大家討論，「我當下腦子一片空白，我媽看我躺在沙發上，問我怎麼了，我是那種臉色發白到看得出來的狀態，還好我有另一個平台，在Line有兩個帳號，加起共1萬人，立刻去那裡通知大家。身邊很多部落格朋友已經開始問，『怎辦，沒臉書我該如何養小孩？』、『是不是要賣房子了』，臉書哪一天如果真的消失，會造成非常多人失業」。

邵庭也是直播團購霸主，遇到狀況也聯想是否遭到盜號，她說，「還好事發時工作已完成，老實說，我有三秒鐘的焦慮，隨後就想，如果臉書真的完全掛了，是老天爺要我轉行，或乾脆直接原地退休 。之前也發生過其他狀況，在播的時候發生大地震 ，覺得此時賣東西不太好就關播，或是遇到訊號斷斷續續時，只好跟廠商討論擇日再播」。

臉書這次斷訊，激發了不少藝人的幽默感，「食尚玩家」的阿松說，「好多人以為他的世界被盜走了，心臟因此停了一下，我自己嚇到滴了兩滴在褲子上，虛擬世界太誘人了」，陳亞蘭則搞笑說，「朕差一點以為要失去各宮愛妃消息了」，當然有更多部落客、或經紀人表示，「臉書、Instagram已經是我們的衣食父母，拜託你不能離開我們」。