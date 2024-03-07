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被傳與小三復合 蕭大陸怒斥莫須有

記者陳慧貞／綜合報導
蕭大陸(右)與老婆侯怡君去年曾一起出席「市井豪門」殺青宴。(本報資料照片)
蕭大陸(右)與老婆侯怡君去年曾一起出席「市井豪門」殺青宴。(本報資料照片)

台灣知名製作人、演員蕭大陸與演員侯怡君2018年結婚後，三年前爆出女方「開撕小三」風波，當年一度鬧得沸沸揚揚，豈料風波平息事隔多年，近期蕭大陸又被爆出與小三復合，還有電視台員工直擊祕密私會，甚至公開出雙入對。對此，蕭大陸回應：「瞎到爆，就是莫須有！」指報導中關於自己和侯怡君的描述完全錯誤，並請爆料者「拿出證據來」。

之前就聽老婆侯怡君說過有「小三」的流言蜚語，甚至有狗仔跟拍，蕭大陸反應淡然：「沒有的事，我一點也不緊張，反正跟拍也不會拍到什麼」，他氣的是爆料者指帶小三和電視台高層吃飯，「哪一個高層？沒照片沒關係，至少要說出是誰！」，表示自從製作的「市井豪門」殺青後，和電視台高層碰面次數只有一次，且侯怡君也在場。

再說夫妻分居一事，蕭大陸被氣笑，「我們夫妻生活作息幾乎都黏在一起，怎可能分居？」，表示到萬里山上只是弄弄花草，白天去晚上就回家，萬里房子連床都沒有，加上家裡有侯怡君的媽媽同住需照顧，根本不可能在萬里過夜，一連串的謠言，讓他不禁懷疑「有人故意要搞我」。

68歲的蕭大陸感慨每回報導都是花邊新聞，連自己都覺得「丟臉」，「都幾歲的老男人了，沒事都上這種新聞，很生氣，又沒辦法。」，他只能說「進廚房就不能怕熱」，將緋聞當作從事演藝工作的必要成本之一，目前他只關心家人身體健康，只想好好休養生息。

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