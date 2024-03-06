坣娜隨富豪夫獻身宗教 打造聖殿、猶太潔食餐廳

坣娜藏著一顆柔軟溫暖的心。（記者沈昱嘉／攝影）

從「還君明珠」的黑貓楊虹、「情定少林寺」反串大奸臣李輔國，到「怨婦系」專輯「退路」、「奢求」，坣娜的高冷貴氣總是營造一種神秘氛圍，難以親近的外表下其實藏著一顆柔軟溫暖的心，她不僅行善多年，近年還和老公耗費上億（台幣，下同）打造台灣第一座猶太 聖殿，結合博物館 和猶太潔食餐廳，讓在台教友有安心去處。

「我不太讓人接近我，我碰過不少壞人。」細節她不願多聊，但她自認是看到有人需要幫助就會於心不忍，口袋有多少就掏多少的人，因此容易被瞄準弱點。2017年嫁給外傳身家百億的猶太企業家薛智偉，坣娜現在應該過上財富自由的日子，但她否認，直說不要再誤傳，她開玩笑說：「他是什麼身價我真的搞不清楚，我跟他不太熟，他最美好的身價是投身慈善。」

坣娜因為另一半開始研究「猶太潔食」，在聖殿內打造「猶太潔食實驗室」，特別從海外聘請專業猶太大廚訓練六位台灣廚師。