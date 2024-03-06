我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐洲多國爆「鸚鵡熱」病例 至今5死 WHO籲養鳥多防範

不斷更新／「超級星期二」投票 川普在11州拿下勝選

蕭大陸爆與小三復合 侯怡君嗆拿出時間、地點

娛樂新聞組／綜合報導
侯怡君(左)和蕭大陸情牽20多年。（圖／民視提供）
侯怡君(左)和蕭大陸情牽20多年。（圖／民視提供）

侯怡君與蕭大陸的婚姻近來傳出男方與小三復合，而且近半年來夫妻處於分居狀態，對此，侯怡君方面回應，如果真有此事，請拿出證據，提供具體的時間、地點、人物。

噓！星聞引述「鏡週刊」報導，有人爆料指出，兩年半前侯怡君與蕭大陸婚姻中的小三又出現，遭人目擊蕭大陸與小三深夜一同出現在民視停車場，還一前一後從民視道具間走出，蕭大陸還會帶著小三與民視高層吃飯，而近半年來蕭大陸都在林口忙於戲劇製作，侯怡君則比較多時間待在萬里山上務農，夫妻倆比較像是處於分居狀態。

本報系聯合報報導，68歲蕭大陸與46歲侯怡君情牽超過20年，兩人直到2021年才對外宣布結婚，不過六年的婚姻卻二度爆出蕭大陸有電視台小三，令外界擔心兩人感情恐再生變。侯怡君表態要求爆料要有證據，但回首這段婚姻確實得來不易。

過去侯怡君始終想婚，但要男方點頭很困難，因為蕭大陸始終堅持不婚主義，蕭大陸曾說，不婚的原因是「不想害人」，他當時解釋，兩人如果關係變成老公老婆，就會要求對方，還認為相愛容易相處難。

兩人婚後甜蜜，侯怡君為了懷孕，結婚四年取卵近20次，也做了七、八次試管，花費破百萬台幣，過程「生不如死」，蕭大陸看著也心疼說：「她的忍耐度超越常人。」

 這次再傳出二度出軌，侯怡君僅表示，若真有此事請拿出證據。

上一則

台灣影片「金門」入圍敏感？陸港澳今年仍無轉播奧斯卡

下一則

大S悼小S公公致哀服 陸網挖清單：汪小菲買的

延伸閱讀

空白的相簿（一九）

空白的相簿（一九）
還記得高管牽手小三被街拍嗎？「石油姐」直播帶貨被封

還記得高管牽手小三被街拍嗎？「石油姐」直播帶貨被封
胡瓜掌舵鬥「紅白」 飆出除夕最高收視

胡瓜掌舵鬥「紅白」 飆出除夕最高收視
住日本撈人民幣 福原愛被嗆：誰要買小三賣的貨？

住日本撈人民幣 福原愛被嗆：誰要買小三賣的貨？

熱門新聞

鍾漢良將在新劇中飾演肖戰的父親。(取材自微博)

啥？49歲鍾漢良演32歲肖戰的爸爸… 網喊「終於不再裝嫩了」

2024-02-29 20:37
郁方和老公結婚多年一直非常甜蜜。圖／摘自臉書

演藝圈多對夫妻離異或對薄公堂 台女星一句話點出關鍵

2024-02-29 15:57
澀谷果步是已退役的知名AV女優。圖／摘自IG

女記者下海當AV女優 公開拍片酬勞「年薪漲7倍」

2024-02-24 14:28
LOEWE品牌代言人楊冪出席LOEWE 2024秋冬女裝大秀。(圖／LOEWE提供)

關掉美顏濾鏡 楊冪長這樣 魚尾紋藏不住

2024-03-03 02:17
何篤霖年輕時省吃儉用，收入全拿來「存房」。(記者王聰賢／攝影)

律師認定財產這輩子花不完 男星何篤霖5棟房全立好遺囑

2024-02-29 09:48
迪麗熱巴被指在這段感情中，處於主動地位。(取材自微博)

才被爆料和黃景瑜同遊泰國… 迪麗熱巴喊「注定要一個人」引發猜測

2024-03-03 21:33

超人氣

更多 >
紐約法拉盛華女涉5年騙50房客 真房東也無奈

紐約法拉盛華女涉5年騙50房客 真房東也無奈
不斷更新／「超級星期二」共和黨投票 川普12州勝選、海理搶下佛蒙特州

不斷更新／「超級星期二」共和黨投票 川普12州勝選、海理搶下佛蒙特州
轉運囉 三生肖3月中「遇百年難得財運」1類人事業愈滾愈大

轉運囉 三生肖3月中「遇百年難得財運」1類人事業愈滾愈大
X的重大勝利？ Meta全球大當機 所有用戶突遭登出

X的重大勝利？ Meta全球大當機 所有用戶突遭登出
Trader Joe's 召回雞肉小籠包 今年召回6產品恐影響粉絲忠誠

Trader Joe's 召回雞肉小籠包 今年召回6產品恐影響粉絲忠誠