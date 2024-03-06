蕭大陸爆與小三復合 侯怡君嗆拿出時間、地點

侯怡君(左)和蕭大陸情牽20多年。（圖／民視提供）

侯怡君與蕭大陸的婚姻近來傳出男方與小三復合，而且近半年來夫妻處於分居狀態，對此，侯怡君方面回應，如果真有此事，請拿出證據，提供具體的時間、地點、人物。

噓！星聞引述「鏡週刊」報導，有人爆料指出，兩年半前侯怡君與蕭大陸婚姻中的小三又出現，遭人目擊蕭大陸與小三深夜一同出現在民視停車場，還一前一後從民視道具間走出，蕭大陸還會帶著小三與民視高層吃飯，而近半年來蕭大陸都在林口忙於戲劇製作，侯怡君則比較多時間待在萬里山上務農，夫妻倆比較像是處於分居狀態。

本報系聯合報報導，68歲蕭大陸與46歲侯怡君情牽超過20年，兩人直到2021年才對外宣布結婚，不過六年的婚姻卻二度爆出蕭大陸有電視台小三，令外界擔心兩人感情恐再生變。侯怡君表態要求爆料要有證據，但回首這段婚姻確實得來不易。

過去侯怡君始終想婚，但要男方點頭很困難，因為蕭大陸始終堅持不婚主義，蕭大陸曾說，不婚的原因是「不想害人」，他當時解釋，兩人如果關係變成老公老婆，就會要求對方，還認為相愛容易相處難。

兩人婚後甜蜜，侯怡君為了懷孕，結婚四年取卵近20次，也做了七、八次試管，花費破百萬台幣，過程「生不如死」，蕭大陸看著也心疼說：「她的忍耐度超越常人。」

這次再傳出二度出軌，侯怡君僅表示，若真有此事請拿出證據。