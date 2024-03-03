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抱怨在紐約念書的兒子…下秒驚喜現身 張清芳演唱會上大哭

記者梅衍儂／綜合報導
張清芳在歌壇上有「東方不敗」稱號，身材也相當傲人。（圖／上引娛樂提供）
張清芳在歌壇上有「東方不敗」稱號，身材也相當傲人。（圖／上引娛樂提供）

台灣歌手張清芳「TimeLESS」演唱會日前在高雄舉行，她加碼全新三套華服，其中銀灰色平口禮服大展爆乳身材；好友卜學亮現身與她對唱「哎呦喂呀」，兩人台上妙語如珠，全場笑聲不斷，卜學亮還帶來經典曲「超跑情人夢」；沒想到唱到一半，大兒子Nathan衝上台給她驚喜，她當場蹲在兒子懷裡感動大哭。

當張清芳提到去年6月在台北小巨蛋跟他合唱的大兒子Nathan，說他正在紐約讀大學，抱怨兒子最近很忙，忙到都沒回訊息，但聽說他特別錄了一段驚喜影片要給媽媽，沒想到抱怨到一半，兒子就從舞台下冒出，讓張清芳驚訝到當下立刻紅了眼眶，直接蹲在地上久久不能自己。

Nathan原本在紐約讀書，前幾天悄悄回台，張清芳見到兒子當場蹲下大哭，埋首兒子懷裡，兒子心疼吻了吻她的頭，張清芳平復情緒後說：「我這一輩子還沒有這麼失態過。」兒子說：「你知道我回到台灣時，我跟姊姊打電話，她說『你媽知道一定會哭吧』。」

兒子親吻張清芳的頭。（圖／讀者提供）
兒子親吻張清芳的頭。（圖／讀者提供）

張清芳問：「你學校怎麼辦？」Nathan說他跟學校以「我家裡發生事情了」為由請假，張清芳聽了破涕為笑，他拿出手機跟全場自拍，張清芳忙問：「我有沒有在裡面？」Nathan還一度不慎踩到媽媽的裙擺，隨後帶來英文歌獨唱。這個溫馨的小插曲也讓現場不少人跟著紅眼眶。

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