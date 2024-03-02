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伊能靜開趴浪漫公主裝「太胸狠」56歲生圖曝光網震撼

記者陳慧貞／即時報導
伊能靜粉色浪漫公主裝包不住豐滿上圍。（取材自微博）
伊能靜粉色浪漫公主裝包不住豐滿上圍。（取材自微博）

女星伊能靜長年維持精緻美貌與苗條身材，是演藝圈有名的美魔女，本月4日將迎來56歲生日，日前她提前舉辦56歲生日趴，頭戴后冠髮箍，身穿低胸蓬蓬裙禮服，浪漫的粉色紗裙隨著走動擺盪，活脫脫就是從童話故事中走出來的公主，平口低胸設計更炸出飽滿渾圓上圍，令不少網友驚呼：「真的不敢相信這是56歲的狀態，靜姐真的是人生贏家！」。

伊能靜2日提前舉辦生日派對，並邀請不少好友、粉絲慶生，現場佈置鮮花、氣球、擺上3層蛋糕，滿滿公主夢幻氛圍，她還拿出手機播放和8歲女兒米拉的母女對話，女兒帶全家福照到學校請同學猜媽媽年紀，最後揭曉答案「我媽媽55歲」，同學聽了都驚呆，伊能靜也哭笑不得。

對於伊能靜永保青春美麗，不少網友見了她的慶生趴狀態，紛紛留言：「天呢，真的不敢相信這是56歲的狀態，靜姐真的是人生贏家，自己從照顧家庭到現在回歸工作，狀態還這麼能打，真的好厲害。果然活在愛裡的女人，一輩子都是小公主。」、「在她身上能看到少女感」、「分明就是20歲」。

伊能靜也說：「我要在60歲依然穿公主裙，80歲滿臉皺紋的時候還穿公主裙。」鼓勵粉絲：「好好照顧自己，好好花錢保養，所有東西都投資在自己身上，最大的快樂就是你在孩子面前永遠閃閃發亮，這也是我不想放棄自己，不希望自己到一定的年齡就算了。」

伊能靜提前過56歲生日。（取材自微博）
伊能靜提前過56歲生日。（取材自微博）
伊能靜過56歲生日。（取材自微博）
伊能靜過56歲生日。（取材自微博）
伊能靜一身公主裝扮開慶生趴。（取材自微博）
伊能靜一身公主裝扮開慶生趴。（取材自微博）

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