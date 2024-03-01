太血腥遭大刪 電影「周處除三害」登陸變「周處無害」

「周處除三害」大陸正式上映版直接給暴力畫面上了馬賽克。（圖：牽猴子提供）

由阮經天主演的電影「周處除三害」3月1日在中上映，日前在豆瓣評分飆到8.3，預售票更是達到1000萬人民幣（約139萬美元），不過，因為片中不少暴力殺戮畫面，因而在特映版本「處理過」，整體血腥度下降不少，沒想到大陸正式上映版又進一步刪，甚至直接給畫面上了馬賽克，這讓大陸影迷無法享受「原汁原味」。

日前「周處除三害」做了小規模放映，已有不少當地影迷有不少好口碑，看過的網友表示，有部分血腥鏡頭做了馬賽克處理，但並沒有刪減；沒想到臨時通知戲院，電影3月1日正式上映時必須更換，不少人猜測是太過血腥殺戮，但根據公告表示，是有觀眾反映原版本太過殘暴引起觀影不適，才會有刪減動作，而非尺度過大，不管如何，都已不是最原始的版本，也遭大陸網友譏乾脆叫「周處無害」。

還有網友爆料「直接給畫面上了馬賽克處理，簡單而粗暴」。不少網友抱怨「群眾反映尺度太大就受理，那群眾反映尺度不夠受理嗎」、「大陸人民只配看元配打小三和抗日神劇」、「昨天看了試映，畫面明顯有不流暢。如果真的上了又回爐重剪，那還上個屁呢」，也有人表示不如等串流平台上映完整版。