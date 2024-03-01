Ella護夫 駁斥捅刀Hebe流言

Ella陳嘉樺在新專輯預購發布記者會上，大方回應所有是非。（記者沈昱嘉／攝影）

Ella陳嘉樺愈紅是非愈多，近日經紀人老公賴斯翔遭爆為了工作，捅刀她好姐妹Hebe，Ella則被指缺席影集首映記者會，惹怒男主角王識賢。她在新專輯「BAD HABITS」發片記者會上，不改大膽風格，自曝太愛裸體，連兒子勁寶都看不下去，更加碼爆料老公鼻屎愛亂彈讓她受不了，也正面回應所有負面新聞，作風坦蕩。

Ella對裸體相當自在，常常在同事面前換衣服，還曾不吝和媒體分享自己的露點照片。她有次洗澡前脫光檢視身材順便練臀，6歲的勁寶看不下去，勸說「媽媽別裸體」，她立刻向兒子道歉，但也強調「這是媽媽的房間，我答應你不會裸體走出房間」。Ella也吐露前陣子左邊屁股發麻，且一直延伸到腳，加上感冒大病2周，汗都流不出來，身體代謝出問題，好在看中醫改善，不過目前身體狀況仍欠佳。

新專輯「BAD HABITS」同名新歌歌詞由老公操刀，說到老公壞習慣，Ella大爆料：「他在飛機上很放鬆的時候就會開始摳鼻孔，他也算半個公眾人物，我都會請他注意一下形象。」老公不只在外面挖，在家也很愛，還會亂彈到床邊，「這種不能吵架，我已經接受了」。雖然如此，Ella和老公感情還是很好，老夫老妻性生活美滿，「忙歸忙，還是會提醒他要來一下」。

問到老公被說捅刀一事，Ella搞笑說：「這麼大條新聞，我當然有看。」隨後說：「有點無奈，覺得莫名其妙，你們開心怎麼看就怎麼看，我們的感情我們自己知道。」也心疼老公擔任經紀人很辛苦，「他也能自我調適，我能幫上的忙不多，可能會愈幫愈忙」。

至於王識賢的事，她再次強調缺席記者會是因為撞期其他工作，「在這個行業裡，就像在辦公室一樣，也會有口舌是非，只能學會釋懷跟接受」。