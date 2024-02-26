周曉涵激情車震 邊與男星聊攝影

周曉涵在新戲中形象大逆轉。（記者王聰賢／攝影）

台灣女星周曉涵主演商戰時代劇「商魂」，劇中她扮演叛逆千金與日星市原隼人大演情慾戲，全劇7集她「做不停」，拍攝期間她同時演電視劇「加油喜事」，儼然從「賢妻」變「蕩婦」，被問男明星太過投入起生理反應，她坦言一整天待在飯店內暗無天日地拍床戲，同樣有「汗水、淚水、飢餓、腎上腺素交雜」等生理反應，性愛畫面激情，她則吐露心聲：「有些煎熬的，有些不好說的，懂的人就會懂。」

劇中，周曉涵有李國毅當贅婿、市原隼人是情夫，大量的情慾戲，「商魂」上檔前即備受關注，日前她和導演洪子鵬接受專訪，說起和市原隼人花樣百出的激情戲，周曉涵坦言印象最深刻的是拍一場車震戲，兩人在車後座一陣翻雲覆雨後，導演觀看拍攝回放，因未接到下一步指示，兩人只能維持前一秒男下女上坐大腿的姿勢，狹小的車後座，氣氛曖昧到了極點，市原隼人率先打破沉默，忽吐：「我很喜歡攝影。」沒頭沒腦的一句話，成功化解尷尬，就這樣彼此以有限的英文辭彙交談，直到導演喊「再來」，周曉涵笑說：「前一秒還在聊攝影，下一秒又轉頭激吻。」

周曉涵飾演的富家女行事作風看似放蕩，情感其實很專一，對市原隼人從一而終，被問若現實中會選誰？她思考數秒，表示過去與李國毅合作過，私下有交情，應該會選李國毅，和市原隼人相處時間太短，認識實在不深，「說不定他外表性格，但其實是暖男，所以很難選。」

戲裡別人商戰鬥得你死我活，周曉涵沉醉在情慾中欲仙欲死，她表示過去也有裸戲邀約，但她婉拒該角色換人演，深知內情的朋友後來還打趣她：「幸好你沒接」，周曉涵表示，之所以接下「商魂」也是給自己挑戰時代劇的機會，同時相信團隊能打造出高質感電視劇，而看觀眾的好評也果真證明。